28 апреля 2025

Глава Палестины Аббас приедет в Москву на 9 Мая

Глава Палестины Аббас приедет в Москву на 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Палестины приедет в РФ
Президент Палестины приедет в РФ Фото:

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию на празднование Дня Победы 9 мая и рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Махмуд Аббас собирается приехать на празднование Дня Победы 9 мая. Он также рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным 10 мая», — заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия».

Ранее стало известно, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву также приедет президент Абхазии Бадра Гунба. Кремль уже подтверждал его участие в торжественных мероприятиях, а российский лидер поздравил Гунбу с вступлением в должность.

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Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию на празднование Дня Победы 9 мая и рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. «Президент Махмуд Аббас собирается приехать на празднование Дня Победы 9 мая. Он также рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным 10 мая», — заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия». Ранее стало известно, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву также приедет президент Абхазии Бадра Гунба. Кремль уже подтверждал его участие в торжественных мероприятиях, а российский лидер поздравил Гунбу с вступлением в должность.
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