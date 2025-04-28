Глава Палестины Аббас приедет в Москву на 9 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию на празднование Дня Победы 9 мая и рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Президент Махмуд Аббас собирается приехать на празднование Дня Победы 9 мая. Он также рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным 10 мая», — заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с газетой «Известия».
Ранее стало известно, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву также приедет президент Абхазии Бадра Гунба. Кремль уже подтверждал его участие в торжественных мероприятиях, а российский лидер поздравил Гунбу с вступлением в должность.
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