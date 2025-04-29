Украинские морские пехотинцы проходят подготовку в Румынии под руководством инструкторов из Швеции и Норвегии. Об этом сообщают источники в российских силовых структурах.
«Недавно всплыла весьма интересная подробность: украинские морпехи продолжают проходить подготовку за рубежом — в Румынии, где инструкторами выступают шведы и норвежцы. Последнее может свидетельствовать о том, что коллективный Запад не прекращает попыток добиться эскалации конфликта», — отметил собеседник ТАСС.
По словам источника, большая часть украинских военнопленных, задержанных в Курской области, рассказывали схожие истории. Многие уклонялись от службы, однако были задержаны сотрудниками ТЦК, призваны несмотря на проблемы со здоровьем и отправлены на передовую без должной подготовки.
Ранее сообщалось, что украинские военные в приграничных районах, в том числе в Курской области, массово сдаются в плен российским бойцам, объясняя это отсутствием должной подготовки и тяжелыми условиями на фронте. По данным российских силовых структур, украинские подразделения несут значительные потери и сталкиваются с нехваткой безопасности даже в тылу из-за ударов российской артиллерии и беспилотников.
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