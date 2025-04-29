Росстат раскрыл самые дефицитные кадры в здравоохранении

Российские медицинские организации испытывают наибольшую нехватку врачей скорой помощи, провизоров, фармацевтов и диетологов. Данные исследования за 2024 года о потребностях в сотрудниках приводит Росстат.
«Исследование показало, что 19% вакансий остаются незакрытыми среди врачей скорой помощи и парамедиков. Почти столь же высок спрос на провизоров (15,5%) и фармацевтов (15,4%). Отмечается недостаток диетологов и специалистов по — 14,9%», — рассказали в Росстате. Данные приводит РИА Новости.
В пятерку самых востребованных медицинских специалистов также вошли врачи общей практики (13,3% вакансий). За ними следуют физиотерапевты (12,3%), специалисты по медицинскому уходу (11,3%), средний медперсонал скорой помощи (10,4%), врачи-специалисты (10,2%) и оптики-оптометристы (9,9%). При этом наименьший дефицит кадров наблюдается среди работников регистратуры (2,9% вакансий), зубных техников и протезистов (3,2%), а также зубных врачей (3,4%).
Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит сельских врачей в ЦРБ составил 50%. В части среднего медицинского персонала не хватает 75 тысяч специалистов.
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