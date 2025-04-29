Руководители подведомственного ФНС предприятия арестованы за взятки

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Суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина
Суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина Фото:

Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают СМИ. 

«Басманный райсуд Москвы санкционировал арест гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ „Налог-сервис“ Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсант». 

По данным издания, ФКУ «Налог-сервис», учрежденное ФНС, занимается организационно-техническим и информационным обеспечением налоговой службы. По данным источников, уголовное дело связано с получением взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества. В самой организации и силовых структурах ситуацию комментировать отказались.

Ранее аналогичные коррупционные преступления были выявлены в региональных подразделениях ФНС: в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали пять человек, включая руководство и инспекторов налоговой службы, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере за проведение формальных проверок коммерческой организации.

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Басманный районный суд Москвы арестовал генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают СМИ.  «Басманный райсуд Москвы санкционировал арест гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ „Налог-сервис“ Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсант».  По данным издания, ФКУ «Налог-сервис», учрежденное ФНС, занимается организационно-техническим и информационным обеспечением налоговой службы. По данным источников, уголовное дело связано с получением взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества. В самой организации и силовых структурах ситуацию комментировать отказались. Ранее аналогичные коррупционные преступления были выявлены в региональных подразделениях ФНС: в Челябинской области сотрудники УФСБ задержали пять человек, включая руководство и инспекторов налоговой службы, которых подозревают в получении взятки в особо крупном размере за проведение формальных проверок коммерческой организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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