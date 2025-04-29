В Раде раскрыли, как Трамп собирается уничтожить Зеленского

Президент США Дональд Трамп своими действиями разрушает политический имидж украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Происходит уничтожение имиджа Зеленского, развенчание статуса, обнуление влияния и поддержки. Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, действия Вашингтона для Зеленского страшнее любых санкций, поскольку они подрывают его репутацию на международной арене. Депутат резюмировал ситуацию фразой: «Из грязи — в князи: обратное превращение».
Ранее Трамп заявил, что установил собственные сроки для урегулирования конфликта на Украине, но не стал их раскрывать. На прошлой неделе он резко раскритиковал Зеленского, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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