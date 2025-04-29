В Раде раскрыли, как Трамп собирается уничтожить Зеленского

Депутат Дубинский: Трамп уничтожает имидж Зеленского и лишает поддержки
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Критика Трампа подрывает репутацию Зеленского
Критика Трампа подрывает репутацию Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп своими действиями разрушает политический имидж украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Происходит уничтожение имиджа Зеленского, развенчание статуса, обнуление влияния и поддержки. Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, действия Вашингтона для Зеленского страшнее любых санкций, поскольку они подрывают его репутацию на международной арене. Депутат резюмировал ситуацию фразой: «Из грязи — в князи: обратное превращение».

Ранее Трамп заявил, что установил собственные сроки для урегулирования конфликта на Украине, но не стал их раскрывать. На прошлой неделе он резко раскритиковал Зеленского, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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Президент США Дональд Трамп своими действиями разрушает политический имидж украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. «Происходит уничтожение имиджа Зеленского, развенчание статуса, обнуление влияния и поддержки. Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, действия Вашингтона для Зеленского страшнее любых санкций, поскольку они подрывают его репутацию на международной арене. Депутат резюмировал ситуацию фразой: «Из грязи — в князи: обратное превращение». Ранее Трамп заявил, что установил собственные сроки для урегулирования конфликта на Украине, но не стал их раскрывать. На прошлой неделе он резко раскритиковал Зеленского, указав, что его заявления о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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