Трамп назвал нелепой идею вернуть Украине территории

Трамп раскритиковал журналистов The New York Times за новости о возращении Крыма Украине Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал статью The New York Times, в которой утверждалось, что Украина должна вернуть утраченные территории, включая Крым. Он назвал идею «нелепой», а автора публикации, журналиста Питера Бейкера, — «бездарным» и «предвзятым». «Неважно, какую сделку я заключаю в отношении России и Украины, даже если это будет самая лучшая сделка из когда-либо заключенных, неудачники из The New York Times будут говорить о ней плохо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он обвинил издание в необъективности и заявил, что автор статьи следует указаниям редакции, требуя «нелепых» шагов, таких как возвращение Крыма, чтобы остановить конфликт. Трамп также подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом в то время. «Я просто пытаюсь навести порядок в том беспорядке, который оставили мне [Барак] Обама и [Джо] Байден», — добавил он. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны не располагают необходимым вооружением для возвращения Крыма под контроль Киева. По его словам, несмотря на достаточное количество личного состава, имеющихся на вооружении средств недостаточно для проведения подобной операции.

