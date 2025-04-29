ВСУ перебрасывают резервы из Запорожской области в Сумскую

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ВСУ перебрасывают свои резервы с Сумскую область из-за утраты боеспособности
ВСУ перебрасывают свои резервы с Сумскую область из-за утраты боеспособности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование украинской армии перебрасывает свои резервы с запорожского на сумское направление. Это связано с утерей боеспособности подразделений и заменах военных на постах командиров бригад. Об этом сообщили российские силовики. 

«В 67-й бригаде (бывший „Правый сектор“* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) — прим. URA.RU) и вовсе поменялся комбриг — эту должность занял сын бывшего главы Генштаба ВСУ Александр Шаптала. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады», — заявили источники для ТАСС. 

Также отмечается, что вероятность наступления российских войск на Сумы дополнительно ослабила и без того невысокий авторитет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского среди военных. На данный момент продолжается формирование зоны безопасности в приграничных районах Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

*»Правый сектор» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Командование украинской армии перебрасывает свои резервы с запорожского на сумское направление. Это связано с утерей боеспособности подразделений и заменах военных на постах командиров бригад. Об этом сообщили российские силовики.  «В 67-й бригаде (бывший „Правый сектор“* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) — прим. URA.RU) и вовсе поменялся комбриг — эту должность занял сын бывшего главы Генштаба ВСУ Александр Шаптала. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы, в том числе с запорожского направления, откуда были передислоцированы подразделения 110-й отдельной механизированный бригады», — заявили источники для ТАСС.  Также отмечается, что вероятность наступления российских войск на Сумы дополнительно ослабила и без того невысокий авторитет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского среди военных. На данный момент продолжается формирование зоны безопасности в приграничных районах Сумской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. *»Правый сектор» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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