ВС РФ сковали боевиков ВСУ у Золотаревки и вплотную подошли к Григоровке в ДНР

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ВС РФ успешно продвигаются на фронте в ДНР
ВС РФ успешно продвигаются на фронте в ДНР Фото:
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Российские военные в ДНР вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. Также они сковали бойцов ВСУ у Золотаревки, перерезав им пути для переброски военных с Верхнекаменского. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка», — заявил Марочко для ТАСС. Он добавил, что в этом районе также были уничтожены два опорных пункта противника. 

Кроме того, в регионе ВС РФ сковали подразделения армии Украины у Золотаревки. В связи с этим противник теперь не может перебросить свои резервы с территории Верхнекаменского. При этом Андрей Марочко добавил, что Серебрянка остается основным путем снабжения на этом участке фронта для дислоцированных бойцов ВСУ. 

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Российские военные в ДНР вплотную подошли к населенному пункту Григоровка. Также они сковали бойцов ВСУ у Золотаревки, перерезав им пути для переброски военных с Верхнекаменского. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе активных боевых действий наши войска вплотную подошли к населенному пункту Григоровка», — заявил Марочко для ТАСС. Он добавил, что в этом районе также были уничтожены два опорных пункта противника.  Кроме того, в регионе ВС РФ сковали подразделения армии Украины у Золотаревки. В связи с этим противник теперь не может перебросить свои резервы с территории Верхнекаменского. При этом Андрей Марочко добавил, что Серебрянка остается основным путем снабжения на этом участке фронта для дислоцированных бойцов ВСУ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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