Марочко: ВС РФ перешли к активной фазе освобождения Часова Яра

Российские войска приступили к интенсивным боевым действиям с целью установить контроль над Часовым Яром в ДНР. В ходе наступления бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал Марочко. Его слова передает ТАСС.
По словам эксперта, подразделения ВС РФ перешли к активному вытеснению украинских военных на западные окраины Часова Яра. В ответ на это ВСУ усилили применение ударных беспилотников, стремясь удержать свои позиции и сдержать продвижение российских войск.
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