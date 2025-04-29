Марочко: ВС РФ перешли к активной фазе освобождения Часова Яра

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ВС РФ закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре
ВС РФ закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска приступили к интенсивным боевым действиям с целью установить контроль над Часовым Яром в ДНР. В ходе наступления бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал Марочко. Его слова передает ТАСС. 

По словам эксперта, подразделения ВС РФ перешли к активному вытеснению украинских военных на западные окраины Часова Яра. В ответ на это ВСУ усилили применение ударных беспилотников, стремясь удержать свои позиции и сдержать продвижение российских войск. 

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Российские войска приступили к интенсивным боевым действиям с целью установить контроль над Часовым Яром в ДНР. В ходе наступления бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал Марочко. Его слова передает ТАСС.  По словам эксперта, подразделения ВС РФ перешли к активному вытеснению украинских военных на западные окраины Часова Яра. В ответ на это ВСУ усилили применение ударных беспилотников, стремясь удержать свои позиции и сдержать продвижение российских войск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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