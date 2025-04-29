Марочко: ВС РФ перешли к активной фазе освобождения Часова Яра

29 апреля 2025 в 10:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска приступили к интенсивным боевым действиям с целью установить контроль над Часовым Яром в ДНР. В ходе наступления бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал Марочко. Его слова передает ТАСС. По словам эксперта, подразделения ВС РФ перешли к активному вытеснению украинских военных на западные окраины Часова Яра. В ответ на это ВСУ усилили применение ударных беспилотников, стремясь удержать свои позиции и сдержать продвижение российских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска приступили к интенсивным боевым действиям с целью установить контроль над Часовым Яром в ДНР. В ходе наступления бойцы заняли три новых рубежа в черте города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — сказал Марочко. Его слова передает ТАСС. По словам эксперта, подразделения ВС РФ перешли к активному вытеснению украинских военных на западные окраины Часова Яра. В ответ на это ВСУ усилили применение ударных беспилотников, стремясь удержать свои позиции и сдержать продвижение российских войск.