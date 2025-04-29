Ученик курганской гимназии №47 Лев Шипицын задал вопрос замглавы Совета безопасности России Дмитрию Медведеву на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Курганец спросил у Медведева об актуальности цитаты из фильма «Брат 2». Чем известен школьник — в материале URA.RU.
Лев Шипицын стал победителем всероссийского конкурса «Знание. Лектор» в номинации «Школьники» в октябре 2024 года. Участие принимали юные лекторы со всей страны в возрасте от 14 до 17 лет. Шипицын одержал победу благодаря авторской лекции, посвященной теме фальсификации истории периода Второй мировой и Великой Отечественной войны. В ходе выступлений он рассказал, по каким причинам происходит искажение исторической действительности, а также к каким последствиям приводит внедрение фальшивых идеологем.
Свою лекцию он представил не только в родной гимназии, но и во Всероссийском детском центре «Артек». В 2023 году Шипицын уже становился призером городского конкурса «Ученик года», получал стипендию главы Кургана, а также побеждал в спортивных соревнованиях.
Ранее школьники из Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Так, учащиеся из разных школ региона становились победителями и призерами в интеллектуальных и спортивных соревнованиях, а команда гимназии №47, где учится Лев Шипицын, заняла второе место на областном этапе конкурса «Безопасное колесо-2025».
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