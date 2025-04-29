Какие нарушения нашли в школьной столовой в Екатеринбурге, где отравились дети

В Екатеринбурге на кухне школы №178 нашли просроченные продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об административном правонарушении в отношении ООО «Глобусресурс». Екатеринбург
Роспотребнадзор нашел на пищеблоке просроченные продукты Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

На кухне екатеринбургской школы №178, где массово отравились ученики, нашли продукты с нарушением сроков годности, а также сотрудников без медкнижек. Об этом стало известно на закрытом судебном заседании, где рассматривали вопрос о приостановлении работы оператора питания ООО «Глобусресурс», передает корреспондент URA.RU.

Речь о фарше и молоке, у которых был нарушен срок годности. Причиной отравления стал норовирус, который и выявили у некоторых работников. Представитель «Глобусресурс» в суде заявляла, что все нарушения уже устранены и ходатайствовала о повторной проверке Роспотребнадзора.

Компания не будет готовить еду до середины июля. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно.

Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Роспотребнадзор выявил у нескольких сотрудников кухни норовирус второго типа. Студенты-практиканты работали в пищеблоке без необходимого оформления документов. Также там выявили нарушение правил хранения продуктов. Всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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На кухне екатеринбургской школы №178, где массово отравились ученики, нашли продукты с нарушением сроков годности, а также сотрудников без медкнижек. Об этом стало известно на закрытом судебном заседании, где рассматривали вопрос о приостановлении работы оператора питания ООО «Глобусресурс», передает корреспондент URA.RU. Речь о фарше и молоке, у которых был нарушен срок годности. Причиной отравления стал норовирус, который и выявили у некоторых работников. Представитель «Глобусресурс» в суде заявляла, что все нарушения уже устранены и ходатайствовала о повторной проверке Роспотребнадзора. Компания не будет готовить еду до середины июля. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Роспотребнадзор выявил у нескольких сотрудников кухни норовирус второго типа. Студенты-практиканты работали в пищеблоке без необходимого оформления документов. Также там выявили нарушение правил хранения продуктов. Всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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