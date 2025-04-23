«Многие не едят»: родители рассказали о еде в школе на Уралмаше, где отравились дети

В школе на Уралмаше, где произошло отравление, дети часто отказываются от еды
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам родителей, еда в столовой часто бывает холодной (архивное фото)
По словам родителей, еда в столовой часто бывает холодной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

Дети часто отказываются от еды в столовой школы №178 (Уралмаш), у 43 учеников которой выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU рассказали родители.

По словам мамы Анны (все имена изменены), ее дочь часто жалуется на питание в столовой. «Говорит, что кормят невкусно. В основном дают каши и макароны. Да и холодное все это, еле теплое. Многие в школе не едят», — посетовала женщина.

На отказ от питания в школе указал и другой родитель. «Многие старшеклассники не едят в столовой, жалуются на качество питания. Моя дочь говорит, что качество еды среднее, но чаще всего съедобное. Отравлений раньше не было», — сказал Виталий.

О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. По последним данным, признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников, а предварительный диагноз есть у семи человек. На месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. По предположениям источника URA.RU, у детей норовирус — инфекция, которая может привести к смерти.

Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.

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Дети часто отказываются от еды в столовой школы №178 (Уралмаш), у 43 учеников которой выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU рассказали родители. По словам мамы Анны (все имена изменены), ее дочь часто жалуется на питание в столовой. «Говорит, что кормят невкусно. В основном дают каши и макароны. Да и холодное все это, еле теплое. Многие в школе не едят», — посетовала женщина. На отказ от питания в школе указал и другой родитель. «Многие старшеклассники не едят в столовой, жалуются на качество питания. Моя дочь говорит, что качество еды среднее, но чаще всего съедобное. Отравлений раньше не было», — сказал Виталий. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. По последним данным, признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников, а предварительный диагноз есть у семи человек. На месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. По предположениям источника URA.RU, у детей норовирус — инфекция, которая может привести к смерти. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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