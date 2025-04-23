«Многие не едят»: родители рассказали о еде в школе на Уралмаше, где отравились дети

Дети часто отказываются от еды в столовой школы №178 (Уралмаш), у 43 учеников которой выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом URA.RU рассказали родители.
По словам мамы Анны (все имена изменены), ее дочь часто жалуется на питание в столовой. «Говорит, что кормят невкусно. В основном дают каши и макароны. Да и холодное все это, еле теплое. Многие в школе не едят», — посетовала женщина.
На отказ от питания в школе указал и другой родитель. «Многие старшеклассники не едят в столовой, жалуются на качество питания. Моя дочь говорит, что качество еды среднее, но чаще всего съедобное. Отравлений раньше не было», — сказал Виталий.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. По последним данным, признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников, а предварительный диагноз есть у семи человек. На месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение. По предположениям источника URA.RU, у детей норовирус — инфекция, которая может привести к смерти.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!