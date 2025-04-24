24 апреля 2025

В екатеринбургской школе, где отравились дети, продлили дистант

В школе №178 на Уралмаше, где отравились ученики, дистант продлили до 4 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники будут учиться удаленно еще неделю
Школьники будут учиться удаленно еще неделю Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

В Екатеринбурге в школе №178, где массово отравились дети, продлили дистанционное обучение до 4 мая. Об этом URA.RU сообщили несколько мам. 

«В школе нам сказали, что с 28 по 30 апреля мы еще обучаемся дистанционно. А с 1 по 4 мая, соответственно, праздничные дни», — рассказала мама, еще два родителя подтвердили в разговоре с агентством эту информацию. В школе отказались от комментариев, ссылаясь на отсутствие директора на месте.

О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Детей отправили на дистанционное обучение. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Вечером 24 апреля в больнице оставались два ребенка, которых должны выписать к выходным.

Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. При этом Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения: не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники работали без масок и перчаток, у некоторых работников не было медкнижек.

Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. А все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.

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В Екатеринбурге в школе №178, где массово отравились дети, продлили дистанционное обучение до 4 мая. Об этом URA.RU сообщили несколько мам.  «В школе нам сказали, что с 28 по 30 апреля мы еще обучаемся дистанционно. А с 1 по 4 мая, соответственно, праздничные дни», — рассказала мама, еще два родителя подтвердили в разговоре с агентством эту информацию. В школе отказались от комментариев, ссылаясь на отсутствие директора на месте. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Детей отправили на дистанционное обучение. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Вечером 24 апреля в больнице оставались два ребенка, которых должны выписать к выходным. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. При этом Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения: не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники работали без масок и перчаток, у некоторых работников не было медкнижек. Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. А все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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