Приехать на Ямал проще, чем покинуть его: как журналист URA.RU в Екатеринбург добирался

Живущий на два города журналист URA.RU проверил транспортную доступность ЯНАО

29 апреля 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Журналист добрался из Салехарда в Екатеринбург через Тюмень Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Самое сложное на Ямале — выехать из региона с максимальным комфортом. Хорошо, если вы приехали в Салехард уже с обратным билетом, однако для тех, кто точно не знает, надолго ли затянется визит, поездка может превратиться в своего рода квест, и придется выбирать между экономией времени, суммой, которую вы готовы заплатить, и комфортом в дороге, считает ямальский редактор URA.RU. О дорожных приключениях журналиста — в материале агентства. «Мое знакомство с Салехардом состоялось чуть больше пяти лет назад — в начале 2020 года. С тех пор я, житель Екатеринбурга, побывал в ямальской столице десятки раз. Сейчас я живу на два города, но до сих пор не могу до конца привыкнуть к сложной ямальской логистике», — рассказывает корреспондент URA.RU. Главная проблема в том, что прилететь из Екатеринбурга или улететь обратно удобным прямым рейсом когда захочется, не получится: самолеты летают всего три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, а билеты нужно покупать заранее: как минимум за две недели, а перед новогодними или майскими праздниками, а также в начале и конце сезона отпусков — за месяц-полтора. Региональный перевозчик в такие периоды вводит дополнительные рейсы и запускает на маршруты лайнеры повышенной вместимости, однако это всего лишь попытка хоть как-то повлиять на ситуацию. Впрочем, при наличии денег и времени, есть возможность воспользоваться альтернативными транзитными маршрутами. Как правило, это Москва (туда самолеты из Екатеринбурга и Салехарда летают ежедневно и не по одному разу) и Тюмень: здесь можно сделать пересадку как на самолет (в пути не более часа), так и на поезд (в пути в среднем пять часов). Через Москву — дороже Существует миф, будто добираться в любую точку России через Москву якобы быстрее и дешевле. Быстрее — возможно. Но если билет из Салехарда в Екатеринбург стоит немногим больше 10 тысяч рублей, то один перелет из ямальской столицы в федеральную — порядка 17 тысяч. При учете того, что в Москве, скорее всего, еще и аэропорт придется менять, поездка окажется не только более дорогой, но и менее комфортной, чем хотелось. А самый дешевый невозвратный и безбагажный билет из Москвы на Урал это еще 5,5 тысячи. Не считая затрат на аэроэкспрессы и такси. Впрочем, если вы не считаете деньги, или, напротив, экономите каждый час, такой вариант тоже допустим. Но, как рассказывают часто летающие на Ямал уральцы, именно разницей в цене можно объяснить популярность и востребованность у пассажиров рейсов Тюмень-Салехард-Тюмень. Тюменские рейсы чуть дороже екатеринбургских: в пределах 11 тысяч рублей. Зато дальше можно выбирать: трижды в неделю летают самолеты, ежедневно идут поезда, есть и автобусное сообщение. Некоторые пользуются услугами попутного автотранспорта, но это отдельная романтика. В любом случае: через Москву — дороже. А если ваше решение ехать родилось за неделю и меньше, не факт что все получится. В сезон бывает, что цены взвинчиваются до 50 тысяч рублей. Чтобы этого избежать, есть некоторые хитрости бывалых путешественников, но о них мы пговорим в другой раз. Утро или вечер? Рейсы из Салехарда в Тюмень региональный перевозчик выполняет дважды в день — утром и вечером. Однако так сложилось, что у поездов, проходящих через Тюмень на запад, в расписании очень большое окно: прилетая утренним рейсом из Салехарда, на поезд в полдень вы не успеете, а вечерний рейс означает, что в Екатеринбурге вы будете только глубоко за полночь, а то и под утро. Чем пожертвовать — временем или сном каждый решает сам. Имея уже некоторый опыт подобных путешествий и рассуждая, что на следующий день мне надо будет работать, я выбираю утренний рейс. Для журналиста главное — интернет, а в поездах, самолетах и на вокзалах он доступен. Во всяком случае, перевозчики и администрации об этом говорят. Поскольку рейсы из Салехарда в Екатеринбург выполняются по понедельникам, средам и пятницам, а мне нужно было прибыть в четверг, я решил лететь утренним рейсом из Салехарда в Тюмень, а там пересесть на поезд в Екатеринбург — ближайшим оказался «Тюмень — Кисловодск», отправляющийся в 16.42. Итого мне предстояло преодолеть 2000 км за два часа по воздуху, провести 4,5 часа в Тюмени и потом добраться до Екатеринбурга за 5,5 часа. Общее расчетное время в пути 12 часов. Если бы я вылетел вечером — то между высадкой из самолета и оптимальным для меня поездом окно было бы всего час. В случае даже небольшой задержки рейса риск опоздать очень велик. Как выглядит аэропорт Салехарда Аэропорт Салехарда, как, впрочем, и другие аэропорты в регионе, не работает в круглосуточном режиме. Просто потому, что такой необходимости нет: все рейсы выполняются в дневное время. Здание аэровокзала новое, красивое снаружи, но достаточно компактное и в «час пик», когда на вылет и прилет оказывается сразу несколько рейсов, обычно переполнено. Аэропорт построили всего 10 лет назад, но с того времени уже несколько раз реконструировали — полностью переделали холл, установив вместо красивой, но не функциональной скульптуры, стилизованный «чум» — стойки администратора и справочное бюро. Это позволило расширить внутреннее пространство, оборудовать дополнительный вход с зоной контроля, но места все равно недостаточно — в воздушной гавани столицы Ямала всего три стойки регистрации пассажиров и приема багажа и два отдельных выхода на посадку. Пассажирских телетрапов-«рукавов» для прохода в салон лайнера из здания аэропорта не предусмотрено, а взлетно-посадочная полоса всего одна. Для действующий маршрутной сетки этого хватает: межрегиональных рейсов ежедневно здесь на прилет и вылет не более пяти-семи, а внутренние перевозки в ЯНАО осуществляются вертолетами. Им полос не требуется. Рейс выполняет «суперджет» с украшающим красный киль фирменным белым медведем регионального перевозчика. Почему-то ямальцы очень гордятся этой ливреей лайнеров и радуются полету «с мишкой». Хотя в целом борт ничем более от других «суперджетов» не отличается. Самолет отрывается от полосы и разворачивается над Салехардом, ложась на южный курс. Из иллюминаторов отчетливо видны новые кварталы Обдорского микрорайона , мост через Преображенку, блестящие золотом купола Собора Преображения Господня. Правда, уже через пару минут самолет заходит в облака. Почему тюменский рейс дороже екатеринбургского при том же времени в полете? Ответ на этот вопрос опытные пассажиры определяют путем сравнения и поясняют: На рейсах “Тюмень-Салехард-Тюмень” в полете предложат полноценное горячее питание. На рейсах “Екатеринбург- Салехард-Екатеринбург” вам в лучшем случае выдадут легкий завтрак в картонном ланч-боксе. В этот раз горячее — это овощное рагу с курицей. В ланч-боксе — немного салата, майонез в качестве заправки, сыр, мясная и колбасная нарезка для самостоятельного приготовления бутерброда (в наборе два ломтика хлеба), а также порционное масло и вафельная конфета к чаю или кофе, кто что закажет. Все кажется вполне съедобным. Но, видимо, не для всех. Слышно, как мужчина в соседнем кресле начинает спрашивать у соседей, не желают ли они дополнительную порцию колбасы — «там наверняка свинина в составе, а мне нельзя». На борту лайнера пассажиры могут бесплатно подключиться к раздаче интерната по wi-fi. Впрочем, пользуются этой возможностью единицы — кто-то читает, кто-то смотрит на своих гаджетах заранее скачанные фильм, кто-то дремлет. Завтрак приходится примерно на середину полетного времени. Едва бортпроводники успевают собрать использованную посуду, и вскоре объявляют: самолет приступил к снижению, просьба занять свои места. Посадка в аэропорту «Рощино» имени Д.И. Менделеева города Тюмень посадка проходит в штатном режиме. Но уровень комфорта для пассажиров куда выше — хотя бы потому, что здесь ты из самолета сразу попадаешь в здание аэровокзала. Как добраться от аэропорта «Рощино» до железнодорожного вокзала От аэропорта «Рощино» до железнодорожного вокзала на такси ехать порядка 15 минут. На автобусе — около получаса. Если вы в Тюмени проездом, то особо она взгляд не поражает: город как город, хотя местные всегда расскажут гостям, что тут есть интересного и на что посмотреть. Но я в Тюмени уже не первый раз, поэтому на достопримечательности смотреть не собираюсь. Моя цель — сесть на поезд через несколько часов. В отличие от Салехарда, где есть определенные сложности с общепитом и ценниками в нем, в Тюмени с этим все хорошо. Вообще чувствуется, что ты приехал в большой город. А вот железнодорожный вокзал в Тюмени, как мне кажется, действительно требует реконструкции. В Екатеринбурге мне нравиться больше: в целом чище и новее, да и досмотровые зоны контроля вынесены из здания. В Тюмени все расположено за входной группой, отчего создается ощущение какой-то провинциальной запущенности. Впрочем, это субъективное мнение автора. Мой вагон №6 оказывается прямо у выхода из подземного перехода. И на этом везение путешественника заканчивается. Вагон, в отличие от новеньких, красивых и комфортных, коими так хвалится РЖД, и в которых я привык ездить последние несколько лет, оказывается старой, еще советской допотопной конструкции. Да, чистый, в хорошем состоянии, с розеткой для зарядки гаджетов, с новыми матрасами. Но увы, далеко не новый — без автоматических дверей, открываемых кнопкой, без доступа в интернет через wi-fi, без электронных табло, информирующих о температуре в вагоне и занятости туалетных комнат. Да и по самим туалетным комнатам — хоть и отмытым и отреставрированным — видно, что громыхают они по рельсам уже не первый десяток лет. Как и крашеный-перекрашеный титан с самоварным краником и покрытым накипью термометром, долженствовающим извещать пассажиров о температуре воды в баке. Стакан чая без сахара в фирменном подстаканнике (хотя бы он оказался новый) обходится в 70 рублей. Мобильная связь вдоль железной дороги крайне неустойчивая, хоть я и пользуюсь сразу тремя сим-картами разных федеральных операторов. Поэтому если вам дорог стабильный интернет в дороге — позаботьтесь поинтересоваться заранее, предусмотрен ли Wi-Fi именно в этом поезде и именно в этом вагоне, чтобы это не стало неожиданностью, как для меня. К счастью, больше никаких неприятностей в дороге не было. В Екатеринбург поезд прибыл по расписанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самое сложное на Ямале — выехать из региона с максимальным комфортом. Хорошо, если вы приехали в Салехард уже с обратным билетом, однако для тех, кто точно не знает, надолго ли затянется визит, поездка может превратиться в своего рода квест, и придется выбирать между экономией времени, суммой, которую вы готовы заплатить, и комфортом в дороге, считает ямальский редактор URA.RU. О дорожных приключениях журналиста — в материале агентства. «Мое знакомство с Салехардом состоялось чуть больше пяти лет назад — в начале 2020 года. С тех пор я, житель Екатеринбурга, побывал в ямальской столице десятки раз. Сейчас я живу на два города, но до сих пор не могу до конца привыкнуть к сложной ямальской логистике», — рассказывает корреспондент URA.RU. Главная проблема в том, что прилететь из Екатеринбурга или улететь обратно удобным прямым рейсом когда захочется, не получится: самолеты летают всего три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, а билеты нужно покупать заранее: как минимум за две недели, а перед новогодними или майскими праздниками, а также в начале и конце сезона отпусков — за месяц-полтора. Региональный перевозчик в такие периоды вводит дополнительные рейсы и запускает на маршруты лайнеры повышенной вместимости, однако это всего лишь попытка хоть как-то повлиять на ситуацию. Впрочем, при наличии денег и времени, есть возможность воспользоваться альтернативными транзитными маршрутами. Как правило, это Москва (туда самолеты из Екатеринбурга и Салехарда летают ежедневно и не по одному разу) и Тюмень: здесь можно сделать пересадку как на самолет (в пути не более часа), так и на поезд (в пути в среднем пять часов). Через Москву — дороже Существует миф, будто добираться в любую точку России через Москву якобы быстрее и дешевле. Быстрее — возможно. Но если билет из Салехарда в Екатеринбург стоит немногим больше 10 тысяч рублей, то один перелет из ямальской столицы в федеральную — порядка 17 тысяч. При учете того, что в Москве, скорее всего, еще и аэропорт придется менять, поездка окажется не только более дорогой, но и менее комфортной, чем хотелось. А самый дешевый невозвратный и безбагажный билет из Москвы на Урал это еще 5,5 тысячи. Не считая затрат на аэроэкспрессы и такси. Впрочем, если вы не считаете деньги, или, напротив, экономите каждый час, такой вариант тоже допустим. Но, как рассказывают часто летающие на Ямал уральцы, именно разницей в цене можно объяснить популярность и востребованность у пассажиров рейсов Тюмень-Салехард-Тюмень. Тюменские рейсы чуть дороже екатеринбургских: в пределах 11 тысяч рублей. Зато дальше можно выбирать: трижды в неделю летают самолеты, ежедневно идут поезда, есть и автобусное сообщение. Некоторые пользуются услугами попутного автотранспорта, но это отдельная романтика. В любом случае: через Москву — дороже. А если ваше решение ехать родилось за неделю и меньше, не факт что все получится. В сезон бывает, что цены взвинчиваются до 50 тысяч рублей. Чтобы этого избежать, есть некоторые хитрости бывалых путешественников, но о них мы пговорим в другой раз. Утро или вечер? Рейсы из Салехарда в Тюмень региональный перевозчик выполняет дважды в день — утром и вечером. Однако так сложилось, что у поездов, проходящих через Тюмень на запад, в расписании очень большое окно: прилетая утренним рейсом из Салехарда, на поезд в полдень вы не успеете, а вечерний рейс означает, что в Екатеринбурге вы будете только глубоко за полночь, а то и под утро. Чем пожертвовать — временем или сном каждый решает сам. Имея уже некоторый опыт подобных путешествий и рассуждая, что на следующий день мне надо будет работать, я выбираю утренний рейс. Для журналиста главное — интернет, а в поездах, самолетах и на вокзалах он доступен. Во всяком случае, перевозчики и администрации об этом говорят. Поскольку рейсы из Салехарда в Екатеринбург выполняются по понедельникам, средам и пятницам, а мне нужно было прибыть в четверг, я решил лететь утренним рейсом из Салехарда в Тюмень, а там пересесть на поезд в Екатеринбург — ближайшим оказался «Тюмень — Кисловодск», отправляющийся в 16.42. Итого мне предстояло преодолеть 2000 км за два часа по воздуху, провести 4,5 часа в Тюмени и потом добраться до Екатеринбурга за 5,5 часа. Общее расчетное время в пути 12 часов. Если бы я вылетел вечером — то между высадкой из самолета и оптимальным для меня поездом окно было бы всего час. В случае даже небольшой задержки рейса риск опоздать очень велик. Как выглядит аэропорт Салехарда Аэропорт Салехарда, как, впрочем, и другие аэропорты в регионе, не работает в круглосуточном режиме. Просто потому, что такой необходимости нет: все рейсы выполняются в дневное время. Здание аэровокзала новое, красивое снаружи, но достаточно компактное и в «час пик», когда на вылет и прилет оказывается сразу несколько рейсов, обычно переполнено. Аэропорт построили всего 10 лет назад, но с того времени уже несколько раз реконструировали — полностью переделали холл, установив вместо красивой, но не функциональной скульптуры, стилизованный «чум» — стойки администратора и справочное бюро. Это позволило расширить внутреннее пространство, оборудовать дополнительный вход с зоной контроля, но места все равно недостаточно — в воздушной гавани столицы Ямала всего три стойки регистрации пассажиров и приема багажа и два отдельных выхода на посадку. Пассажирских телетрапов-«рукавов» для прохода в салон лайнера из здания аэропорта не предусмотрено, а взлетно-посадочная полоса всего одна. Для действующий маршрутной сетки этого хватает: межрегиональных рейсов ежедневно здесь на прилет и вылет не более пяти-семи, а внутренние перевозки в ЯНАО осуществляются вертолетами. Им полос не требуется. Рейс выполняет «суперджет» с украшающим красный киль фирменным белым медведем регионального перевозчика. Почему-то ямальцы очень гордятся этой ливреей лайнеров и радуются полету «с мишкой». Хотя в целом борт ничем более от других «суперджетов» не отличается. Самолет отрывается от полосы и разворачивается над Салехардом, ложась на южный курс. Из иллюминаторов отчетливо видны новые кварталы Обдорского микрорайона , мост через Преображенку, блестящие золотом купола Собора Преображения Господня. Правда, уже через пару минут самолет заходит в облака. Почему тюменский рейс дороже екатеринбургского при том же времени в полете? Ответ на этот вопрос опытные пассажиры определяют путем сравнения и поясняют: В этот раз горячее — это овощное рагу с курицей. В ланч-боксе — немного салата, майонез в качестве заправки, сыр, мясная и колбасная нарезка для самостоятельного приготовления бутерброда (в наборе два ломтика хлеба), а также порционное масло и вафельная конфета к чаю или кофе, кто что закажет. Все кажется вполне съедобным. Но, видимо, не для всех. Слышно, как мужчина в соседнем кресле начинает спрашивать у соседей, не желают ли они дополнительную порцию колбасы — «там наверняка свинина в составе, а мне нельзя». На борту лайнера пассажиры могут бесплатно подключиться к раздаче интерната по wi-fi. Впрочем, пользуются этой возможностью единицы — кто-то читает, кто-то смотрит на своих гаджетах заранее скачанные фильм, кто-то дремлет. Завтрак приходится примерно на середину полетного времени. Едва бортпроводники успевают собрать использованную посуду, и вскоре объявляют: самолет приступил к снижению, просьба занять свои места. Посадка в аэропорту «Рощино» имени Д.И. Менделеева города Тюмень посадка проходит в штатном режиме. Но уровень комфорта для пассажиров куда выше — хотя бы потому, что здесь ты из самолета сразу попадаешь в здание аэровокзала. Как добраться от аэропорта «Рощино» до железнодорожного вокзала От аэропорта «Рощино» до железнодорожного вокзала на такси ехать порядка 15 минут. На автобусе — около получаса. Если вы в Тюмени проездом, то особо она взгляд не поражает: город как город, хотя местные всегда расскажут гостям, что тут есть интересного и на что посмотреть. Но я в Тюмени уже не первый раз, поэтому на достопримечательности смотреть не собираюсь. Моя цель — сесть на поезд через несколько часов. В отличие от Салехарда, где есть определенные сложности с общепитом и ценниками в нем, в Тюмени с этим все хорошо. Вообще чувствуется, что ты приехал в большой город. А вот железнодорожный вокзал в Тюмени, как мне кажется, действительно требует реконструкции. В Екатеринбурге мне нравиться больше: в целом чище и новее, да и досмотровые зоны контроля вынесены из здания. В Тюмени все расположено за входной группой, отчего создается ощущение какой-то провинциальной запущенности. Впрочем, это субъективное мнение автора. Мой вагон №6 оказывается прямо у выхода из подземного перехода. И на этом везение путешественника заканчивается. Вагон, в отличие от новеньких, красивых и комфортных, коими так хвалится РЖД, и в которых я привык ездить последние несколько лет, оказывается старой, еще советской допотопной конструкции. Да, чистый, в хорошем состоянии, с розеткой для зарядки гаджетов, с новыми матрасами. Но увы, далеко не новый — без автоматических дверей, открываемых кнопкой, без доступа в интернет через wi-fi, без электронных табло, информирующих о температуре в вагоне и занятости туалетных комнат. Да и по самим туалетным комнатам — хоть и отмытым и отреставрированным — видно, что громыхают они по рельсам уже не первый десяток лет. Как и крашеный-перекрашеный титан с самоварным краником и покрытым накипью термометром, долженствовающим извещать пассажиров о температуре воды в баке. Стакан чая без сахара в фирменном подстаканнике (хотя бы он оказался новый) обходится в 70 рублей. Мобильная связь вдоль железной дороги крайне неустойчивая, хоть я и пользуюсь сразу тремя сим-картами разных федеральных операторов. Поэтому если вам дорог стабильный интернет в дороге — позаботьтесь поинтересоваться заранее, предусмотрен ли Wi-Fi именно в этом поезде и именно в этом вагоне, чтобы это не стало неожиданностью, как для меня. К счастью, больше никаких неприятностей в дороге не было. В Екатеринбург поезд прибыл по расписанию.