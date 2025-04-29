Челябинский депутат выиграл суд за оскорбление Спанч Бобом

Депутат из Озерска Челябинской области Евгений Зайцев выиграл в областном суде дело против местного блогера за то, что тот в соцсетях назвал его Спанч Бобом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Зайцев.
«Областной суд постановил взыскать с блогера 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда за оскорбительную формулу. Однако тот не согласился с этим решением и оспорил его в кассации», — сообщил Зайцев.
Сам Зайцев тоже не в полной мере доволен решением облсуда. По его словам, изначально заявленная им сумма компенсации морального вреда была выше, а действия блогера можно расценивать как попадающие под статью уголовного кодекса.
«Областной суд не установил факта оскорбления, а только установил „оскорбительную формулу“. Если бы суд установил факт оскорбления, действия блогера подпадали бы под статью уголовного кодекса „Оскорбление представителя власти“. Так что областной суд отнесся к нему очень лояльно и снисходительно», — считает Зайцев.
Спанч Боб или Губка Боб Квадратные Штаны — герой одноименного американского мультсериала. Главными действующими лицами сериала являются представители морской фауны.
Зайцев известен в Озерске противостоянием с экс-спикером горсобрания и действующим мэром Сергеем Гергенрейдером, который даже обращался на него с заявлением в полицию. На выборах мэра в прошлом году он был соперником Гергенрейдера, однако не преуспел.
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