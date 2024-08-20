К выборам нового мэра Озерска допустили четверых кандидатов

20 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Прежний мэр Озерска Евгений Щербаков в мае ушел в досрочную отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурс на выборы мэра Озерска (Челябинская область) прошли четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в конкурсной комиссии. «Комиссия оценивала претендентов по балльной системе. Максимальное количество баллов набрали: Максим Алушкин (10,5), Александр Бахметьев (16,7), Сергей Гергенрейдер (19,0), Евгений Зайцев (13,8). Сергей Гринченко и Михаил Терехин не набрали баллов, необходимых для победы в конкурсе», — сообщили в комиссии. Напомним, изначально на пост мэра претендовали восемь кандидатов. К конкурсу все они были допущены. Однако после этого двое кандидатов взяли самоотвод. В ходе конкурса осталось четыре претендента на пост мэра. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, заместитель главы Озерска Бахметьев, экс-депутат горсобрания Алушкин и действующий депутат Зайцев. Из этих кандидатур депутаты городского собрания на следующей неделе выберут нового мэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурс на выборы мэра Озерска (Челябинская область) прошли четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в конкурсной комиссии. «Комиссия оценивала претендентов по балльной системе. Максимальное количество баллов набрали: Максим Алушкин (10,5), Александр Бахметьев (16,7), Сергей Гергенрейдер (19,0), Евгений Зайцев (13,8). Сергей Гринченко и Михаил Терехин не набрали баллов, необходимых для победы в конкурсе», — сообщили в комиссии. Напомним, изначально на пост мэра претендовали восемь кандидатов. К конкурсу все они были допущены. Однако после этого двое кандидатов взяли самоотвод. В ходе конкурса осталось четыре претендента на пост мэра. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, заместитель главы Озерска Бахметьев, экс-депутат горсобрания Алушкин и действующий депутат Зайцев. Из этих кандидатур депутаты городского собрания на следующей неделе выберут нового мэра.