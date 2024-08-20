К выборам нового мэра Озерска допустили четверых кандидатов

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Город Озерск, интервью с главой Евгением Щербаковым. Челябинская область, щербаков евгений
Прежний мэр Озерска Евгений Щербаков в мае ушел в досрочную отставку Фото:

Конкурс на выборы мэра Озерска (Челябинская область) прошли четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в конкурсной комиссии.

«Комиссия оценивала претендентов по балльной системе. Максимальное количество баллов набрали: Максим Алушкин (10,5), Александр Бахметьев (16,7), Сергей Гергенрейдер (19,0), Евгений Зайцев (13,8). Сергей Гринченко и Михаил Терехин не набрали баллов, необходимых для победы в конкурсе», — сообщили в комиссии.

Напомним, изначально на пост мэра претендовали восемь кандидатов. К конкурсу все они были допущены. Однако после этого двое кандидатов взяли самоотвод. В ходе конкурса осталось четыре претендента на пост мэра.

Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, заместитель главы Озерска Бахметьев, экс-депутат горсобрания Алушкин и действующий депутат Зайцев. Из этих кандидатур депутаты городского собрания на следующей неделе выберут нового мэра.

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Конкурс на выборы мэра Озерска (Челябинская область) прошли четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в конкурсной комиссии. «Комиссия оценивала претендентов по балльной системе. Максимальное количество баллов набрали: Максим Алушкин (10,5), Александр Бахметьев (16,7), Сергей Гергенрейдер (19,0), Евгений Зайцев (13,8). Сергей Гринченко и Михаил Терехин не набрали баллов, необходимых для победы в конкурсе», — сообщили в комиссии. Напомним, изначально на пост мэра претендовали восемь кандидатов. К конкурсу все они были допущены. Однако после этого двое кандидатов взяли самоотвод. В ходе конкурса осталось четыре претендента на пост мэра. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, заместитель главы Озерска Бахметьев, экс-депутат горсобрания Алушкин и действующий депутат Зайцев. Из этих кандидатур депутаты городского собрания на следующей неделе выберут нового мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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