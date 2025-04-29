В ЦБ рассказали, как «торговые войны» повлияют на Россию

ЦБ: снижение цены отсечения нефти может повлиять на курс рубля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тремасов рассказал, что будет в РФ после понижения цены отсечения нефти
Тремасов рассказал, что будет в РФ после понижения цены отсечения нефти Фото:

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов обсудил возможные последствия понижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Он предположил, что это изменение может слегка ухудшить положение рубля на финансовых рынках.

«Сейчас мы живем как бы при $60. Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным», — сообщил Тремасов на конференции «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Его слова приводит «Интерфакс».

Также он отметил, что более низкая цена отсечения ведет к осторожной бюджетной политике, что способствует стабилизации макроэкономической ситуации и способствует снижению инфляции. «Снижение цены отсечения — это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике», — подчеркнул Тремасов.

Ранее на фоне тарифной войны, инициированной США, мировые рынки столкнулись с резким падением цен на нефть, что уже приводило к сокращению нефтегазовых доходов российского бюджета и обсуждению необходимости секвестра расходов. Несмотря на снижение доли нефтегазовых поступлений в бюджете, экономика России остается чувствительной к колебаниям цен на энергоресурсы, что вынуждает власти корректировать бюджетную политику для поддержания макроэкономической стабильности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов обсудил возможные последствия понижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Он предположил, что это изменение может слегка ухудшить положение рубля на финансовых рынках. «Сейчас мы живем как бы при $60. Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным», — сообщил Тремасов на конференции «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Его слова приводит «Интерфакс». Также он отметил, что более низкая цена отсечения ведет к осторожной бюджетной политике, что способствует стабилизации макроэкономической ситуации и способствует снижению инфляции. «Снижение цены отсечения — это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике», — подчеркнул Тремасов. Ранее на фоне тарифной войны, инициированной США, мировые рынки столкнулись с резким падением цен на нефть, что уже приводило к сокращению нефтегазовых доходов российского бюджета и обсуждению необходимости секвестра расходов. Несмотря на снижение доли нефтегазовых поступлений в бюджете, экономика России остается чувствительной к колебаниям цен на энергоресурсы, что вынуждает власти корректировать бюджетную политику для поддержания макроэкономической стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...