В ЦБ рассказали, как «торговые войны» повлияют на Россию

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов обсудил возможные последствия понижения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Он предположил, что это изменение может слегка ухудшить положение рубля на финансовых рынках.
«Сейчас мы живем как бы при $60. Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным», — сообщил Тремасов на конференции «Экономика в условиях высокой ключевой ставки». Его слова приводит «Интерфакс».
Также он отметил, что более низкая цена отсечения ведет к осторожной бюджетной политике, что способствует стабилизации макроэкономической ситуации и способствует снижению инфляции. «Снижение цены отсечения — это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике», — подчеркнул Тремасов.
Ранее на фоне тарифной войны, инициированной США, мировые рынки столкнулись с резким падением цен на нефть, что уже приводило к сокращению нефтегазовых доходов российского бюджета и обсуждению необходимости секвестра расходов. Несмотря на снижение доли нефтегазовых поступлений в бюджете, экономика России остается чувствительной к колебаниям цен на энергоресурсы, что вынуждает власти корректировать бюджетную политику для поддержания макроэкономической стабильности.
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