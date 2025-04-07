Война, развязанная Трампом, вызвала шок на мировом рынке

Тарифная война, которую развязал президент США Дональд Трамп, вызвала панику на мировых рынках и обрушила цены на нефть. Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением ненефтегазовых доходов России. Если он будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС, поделились эксперты URA.RU.
Президент США Дональд Трамп ввел 2 апреля заградительные пошлины от 10 до 50% на товары из более чем 200 стран. Спустя два дня Китай ввел ответные тарифы на американскую продукцию в размере 34%.
Фондовые рынки крупнейших экономик мира отреагировали на эти события крайне нервно: азиатские фондовые индексы закрылись снижением на 7—13%, обновив многолетние минимумы, в Германии торги начались с обвала в 10%, а индекс Московской биржи при открытии основной сессии падал почти на 5%. Параллельно с этим обрушились и цены на нефть марки Brent: еще 2 апреля баррель продавался за 75 долларов, а 7 числа — уже за 64 доллара, на 15% дешевле. Стратегия Трампа призвана не только поддержать американских производителей, но и вынудить другие компании переместить свои заводы в США и покончить с отрицательным торговым балансом, от которого американская экономика страдает уже многие годы, считают аналитики.
Паника на рынке, в том числе и на нефтяном, связана с негативными ожиданиями после жестких мер Трампа, комментирует заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Мы наблюдаем повсеместный обвал, потому что бизнес считает, что мировая экономика сильно замедлится из-за продолжения торговой войны, развязанной руководством США.
Тарифы, как ожидают участники рынка, приведут к удорожанию товаров, падению спроса на них, а значит, и к переизбытку продукции. Это, в свою очередь, сократит темпы производства, и тогда энергоносители не будут нужны в прежних объемах», — объяснил эксперт.
Пока рано делать выводы о том, как это повлияет на мировое хозяйство в долгосрочной перспективе, потому что не все страны сделали ответные ходы, подчеркнул он. О последствиях для России тоже нельзя объективно судить на этом этапе.
«Мы можем говорить только об эффекте на нашу экономику по итогам апреля. Скорее всего, госбюджет не досчитается нефтегазовых доходов, потому что налог на добычу полезных ископаемых зависит от цены нефти и от курса рубля к доллару. Сейчас мы видим, что стоимость горючего упала, а рубль серьезно укрепился. То есть, нефть „просела“ относительно показателей, заложенных в бюджете. Государство может недополучить 100 млрд рублей.
Реально судить о положении дел мы можем во второй половине второго квартала, когда Северное полушарие активизируется, люди начинают больше ездить на машинах, тратить бензин, авиационный керосин и так далее. На этот период приходится значительная часть доходов топливных компаний, которые платят потом налоги», — рассуждает специалист.
Россия в последние годы успешно работала над снижением доли нефтегазовых доходов в бюджете — они сократились примерно с 50 до 30%, но зависимость отечественной экономики от цен на энергоресурсы сохраняется, напомнил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Нефть стала дешевле на 11 долларов, а это значит, что из нашего бюджета выпадают доходы, которые придется брать из других источников. В первую очередь дополнительные средства возьмут у крупного бизнеса и богатых. В последние годы рост налоговых поступлений от больших предприятий был заметным, и это отражало те успехи, которых наш бизнес добился за это время. Думаю, что такая тенденция продолжится, что обеспечит нас ненефтегазовыми поступлениями. Но возможен еще и секвестр бюджета — сокращение некоторых статей расходов, которые не заденут социальные обязательства государства перед населением», — полагает экономист.
Бензин при этом может подорожать, несмотря на падение цен на нефть, предупредил Ордов. Он напомнил, что в последние годы государство применяло принцип демпфера, то есть субсидировало нефтепереработку, чтобы поддержать относительно низкие цены на бензин для потребителей.
«Теперь демпфер, вероятно, не получится финансировать в полном объеме, и это может привести к тому, что цена на горючее начнет увеличиваться быстрее, чем раньше. Ждать обратного процесса — падения стоимости топлива — тоже не стоит, несмотря на ощутимый обвал нефтяных цен. Отрасль у нас монополизирована, и в условиях сокращения экспорта бензина производители будут компенсировать сокращение прибыли за счет внутреннего рынка», — пояснил собеседник агентства.
Несмотря на некоторый хаос на мировом рынке, в ближайшие недели цена на нефть может стабилизироваться, когда все успокоятся после шока от действий Трампа, добавил Фролов. Ситуация не останется и без внимания ОПЕК+, которая способна сокращением добычи сдержать падение цен, согласился с ним директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.
«Нужно помнить еще и о том, что нефтяному сектору США 64 доллара за баррель тоже не нравится. Наша экономика более спокойно реагирует на колебания стоимости ресурса, а у американцев очень высокие затраты на добычу, поэтому при таких ценах они заморозят часть скважин. То есть, на мировом рынке станет меньше нефти, и это скорректирует цену, а Россия сможет отобрать долю у тех игроков, кто ушел», — резюмировал Листовский.
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