Синоптик рассказал, чего ждать россиянам от погоды в майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил на пресс-конференции, что погода в Центральной России станет приятнее с началом второй половины майских праздников. С третьего мая ожидается постепенное повышение температуры, хотя знойной жары ожидать не стоит.
«С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура», — отметил Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.
По прогнозам, третьего мая температура в Москве достигнет около 15 градусов, а на юге Подмосковья может подняться до 17 градусов. К четвертому мая столбики термометров поднимутся еще на два градуса.
Ранее Роман Вильфанд сообщал, что в начале мая температура воздуха на всей западной территории России будет ниже климатической нормы из-за поступления холодных воздушных масс с севера. По его словам, возвращение к обычным значениям ожидалось только к середине майских праздников, при этом постепенное потепление прогнозировалось начиная со второго мая, когда дневные температуры могли достичь 11–16 градусов.
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