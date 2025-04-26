Синоптик предупредил россиян о холодной погоде на майских праздниках

Синоптик Вильфанд: температура в начале мая в западной России будет ниже нормы
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В начале мая температура будет низкой
В начале мая температура будет низкой Фото:

Температура воздуха на всей западной территории России в первые дни мая будет ниже климатической нормы, возвращение к обычным значениям ожидается только к середине майских праздников. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что 1 мая ожидается понижение температуры: в центр европейской России поступит воздух с севера, что приведет к дождливой погоде, хотя осадки будут не очень интенсивными. По предварительным расчетам, ночные температуры составят от 1 до 5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 10 градусов, что примерно на 4–5 градусов ниже обычных для этого времени года значений.

Вильфанд также добавил, что уже со 2 мая начнется постепенное потепление: ночные температуры будут от 0 до плюс 5 градусов, а днем возможен рост до 11–16 градусов в период с 2 по 4 мая. По его словам, это связано с перемещением воздушных масс с запада. Такой температурный режим будет близок к стандартным майским показателям, а ночные температуры также постепенно повысятся до 4–9 градусов.

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Температура воздуха на всей западной территории России в первые дни мая будет ниже климатической нормы, возвращение к обычным значениям ожидается только к середине майских праздников. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Обязательно захватит майские праздники, в конце апреля и в первых числах мая на всей европейской территории температура будет ниже нормы», — заявил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что 1 мая ожидается понижение температуры: в центр европейской России поступит воздух с севера, что приведет к дождливой погоде, хотя осадки будут не очень интенсивными. По предварительным расчетам, ночные температуры составят от 1 до 5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 10 градусов, что примерно на 4–5 градусов ниже обычных для этого времени года значений. Вильфанд также добавил, что уже со 2 мая начнется постепенное потепление: ночные температуры будут от 0 до плюс 5 градусов, а днем возможен рост до 11–16 градусов в период с 2 по 4 мая. По его словам, это связано с перемещением воздушных масс с запада. Такой температурный режим будет близок к стандартным майским показателям, а ночные температуры также постепенно повысятся до 4–9 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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