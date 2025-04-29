В Кургане возле 18-этажного жилого комплекса в микрорайоне Шевелевка закончили установку бетонной стены рядом с рекой Тобол. Сооружение станет опорой для строительства дороги. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. Ранее строительство высотки было признано судом незаконным из-за плохого берегоукрепления.
«На берегу Тобола в Шевелевке закончили строительство бетонной подпорной стенки. Она достигает несколько метров в высоту и длину. На этом месте планируют сделать дорогу на две полосы», — передает корреспондент.
Укрепление берега на реке Тобол возле многоэтажного дома начали еще в феврале. Рабочими была сделана насыпь и были забиты сваи. Данные работы были необходимы не только для защиты высотки, но и ради реализации проекта мэрии Кургана. Между жилым комплексом и рекой власти планируют построить двухполосную дорогу. Бетонная стена послужит подпоркой для поднятого грунта. Длина дороги должна составить более 217 метров.
Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд признал строительство высотки на берегу Тобола незаконным. Госэкспертизой были выявлены десятки нарушений в проекте. Застройщик пытается узаконить многоэтажный дом и подал иск к мэрии. По открытым данным, готовность объекта составляет 100%. В самой компании ситуацию с высоткой не комментируют, запросы редакции остаются без ответов.
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