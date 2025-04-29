В школе на Уралмаше, где массово отравились дети, продлили дистант

Екатеринбургская школа №178 будет закрыта до 12 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые дети попали в больницу после обеда в школе
Некоторые дети попали в больницу после обеда в школе Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

Екатеринбургская школа №178 (Уралмаш), где произошло массовое отравление, будет закрыта как минимум до 12 мая. О том, что мэрия решила продлить дистант, URA.RU сообщил источник и подтвердили в городском департаменте образования. 

Решение связано с желанием чиновников дождаться, чем закончится разбирательство по административному делу в отношении ООО «Глобусресурс» — оператора питания в школе, чью деятельность приостановили на 85 суток. Повторное заседание будет как раз 12-го. Администрация посчитала, что может взять дополнительную паузу без ущерба для образовательного процесса (ведь впереди длинные праздники). 

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях.

По словам родителей, школьники нередко отказывались питаться в школе из-за качества еды. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, а у практикантов не было необходимых документов. Норовирус выявили о нескольких работников, на кухне также нашли просроченные фарш и молоко. Всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Екатеринбургская школа №178 (Уралмаш), где произошло массовое отравление, будет закрыта как минимум до 12 мая. О том, что мэрия решила продлить дистант, URA.RU сообщил источник и подтвердили в городском департаменте образования.  Решение связано с желанием чиновников дождаться, чем закончится разбирательство по административному делу в отношении ООО «Глобусресурс» — оператора питания в школе, чью деятельность приостановили на 85 суток. Повторное заседание будет как раз 12-го. Администрация посчитала, что может взять дополнительную паузу без ущерба для образовательного процесса (ведь впереди длинные праздники).  О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. По словам родителей, школьники нередко отказывались питаться в школе из-за качества еды. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, а у практикантов не было необходимых документов. Норовирус выявили о нескольких работников, на кухне также нашли просроченные фарш и молоко. Всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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