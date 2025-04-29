Руководитель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о возможности того, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским может использовать День Победы для осуществления провокаций. Это утверждение было сделано после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Киев не ответил на предложение Москвы о временном перемирии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Зеленский может как-то отреагировать на перемирие, но лишь для того, чтобы понравиться американскому лидеру Дональду Трампу. <...> Поэтому Зеленский сделает все, чтобы День Победы ассоциировался не с праздником, а с новыми жертвами и смертями»,— указал Рогов в разговоре с «Ридусом». Эксперт также отметил, что 9 мая остается важной датой для многих украинцев, несмотря на сложные политические обстоятельства.
По словам Рогова, Зеленский может попытаться использовать временное прекращение боевых действий для угождения президенту США Дональду Трампу, хотя это не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. «По большому счету, трехдневное прекращение огня для него погоды не делает. ВСУ не успеют за это время перегруппироваться и получить дополнительное оружие от той же Германии», — подчеркнул Рогов.
Ранее военный корреспондент Александр Коц высказывал мнение, что украинские власти могут попытаться сорвать празднование Дня Победы, устроив массированные удары или провокации, чтобы обвинить в этом Россию. Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии с 8 по 11 мая, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что эта мера направлена на напоминание о единстве народов России и Украины, несмотря на позицию официального Киева.
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