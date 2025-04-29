«Просто очередное задание»: что говорят про выходца из ФСБ — кандидата в пиарщики Паслера

Замглавы департамента информполитики (ДИП) Свердловской области Никита Сухих — самый загадочный кандидат на освобождающийся пост директора. Он долгое время работал в управлении ФСБ, не потерял связь с ведомством и после прихода в «гражданскую» власть. Коллеги называют его «типичным чекистом»: осторожным и немногословным, не рвущимся на высокие позиции. Подробнее — в сбойке URA.RU.
Сухих 36 лет. Он оканчивал УрФУ, а затем работал в органах на разных должностях. В открытом доступе информации о нем почти нет, но наверняка известно, что в 2016 году он уже был сотрудником одного из подразделений областного управления ФСБ. В частности, входил в состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов, задействованных в дни Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге (2018 год).
В феврале 2019-го Сухих стал представителем УФСБ. И его портфолио может омрачать его роль во время майских протестов против строительства храма в сквере у драмтеатра Екатеринбурге. Тогдашний начальник УФСБ занял оригинальную для государственного деятеля позицию, в рамках которой многие несистемные политические деятели получили поддержку. Что интересно, в период СВО многие из них или эмигрировали, или были уволены из компаний с госучастием за свою позицию. Один из собеседников агентства считает претензии к Сухих необоснованными: в 2019 году как сотрудник спецслужбы он выполнял приказы своего начальства, и для его репутации было бы более проблемным, если бы он по своему желанию проигнорировал приказы.
В январе 2021 года Сухих ушел на повышение — возглавил одно из подразделений. Рассказывают, что руководитель УФСБ Алексей Зиновьев (сентябрь 2019-июль 2022) ему благоволил.
На новой позиции Сухих проработал недолго, уже в декабре того же года он перешел работать в ДИП региона на должность заместителя директора Юлии Хусаиновой. Источники URA.RU тогда объясняли агентству, что для Сухих — это командировка, то есть, выполнив задачу в пиар-блоке правительства, он сможет вернуться на Вайнера, 4.
В ДИПе Сухих отвечает за взаимодействие с силовым блоком, профилактику терроризма и экстремизма, освещение работы антитеррористической комиссии региона. Положение Сухих в департаменте иллюстрирует тот факт, что он регулярно подменял Хусаинову во время ее отсутствия. И стал исполняющим обязанности директора сейчас — когда Хусаинова ушла в отпуск, из которого уже не выйдет. После отставки патронировавшего Хусаиновой губернатора Евгения Куйвашева политический вице-губернатор Олег Чемезов обсуждал работу ДИП с Сухих. Во многом именно поэтому источники URA.RU называют его одним из основных претендентов на должность. Другая деталь: Сухих, по данным URA.RU, участвует в выработке стратегии избирательной кампании Паслера (выборы намечены на сентябрь).
При этом источник агентства из числа знакомых Сухих говорит, что расти в структуре правительства он не планирует. «Для него ДИП — просто очередное задание», — настаивает источник.
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