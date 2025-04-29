Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Необходимо принять все возможные меры для предотвращения возрождения нацистской идеологии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма...» — заявил глава РФ в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее». Он также отметил, что необходимо противодействовать проявлениям национальной и религиозной нетерпимости.
Также президент России выступил против идей так называемой исключительности, за которыми стоят стремления к мировому господству. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России, Белоруссии и ряде других государств уроки Великой Отечественной войны останутся в памяти народа.
Путин неоднократно подчеркивал важность противодействия попыткам оправдания нацистских преступлений и искажения исторических фактов. В 2023 году президент подписал закон о сохранении памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны.
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