В Перми после прошедшего снегопада рухнули цены на такси. Скрин

В Перми цены на такси после аномального снегопада снизились в два и более раза
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Цены на такси вернулись в норму
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

В Перми цены на такси, взлетевшие 28 апреля на фоне аномального снегопада, постепенно возвращаются к своим обычным значениям. Это выяснили корреспонденты URA.RU, проанализировав услуги популярных сервисов, предоставляющих услуги такси.

«Сегодня стоимость поездки от работы до дома (ул Куйбышева — ул Плеханова) стала такой же, какой была до 28 апреля», — сказала корреспондент агентства. По словам других сотрудников, цены на такси, по сравнению с предыдущим днем, «рухнули в два и более раза».

В понедельник, 28 апреля, на фоне мощного снегопада, в Перми взлетели цены на такси. При этом пермяки обращали внимание на то, что заказать машину было проблематично — в некоторых случаях ожидание составляло 20 минут и более.

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В Перми цены на такси, взлетевшие 28 апреля на фоне аномального снегопада, постепенно возвращаются к своим обычным значениям. Это выяснили корреспонденты URA.RU, проанализировав услуги популярных сервисов, предоставляющих услуги такси. «Сегодня стоимость поездки от работы до дома (ул Куйбышева — ул Плеханова) стала такой же, какой была до 28 апреля», — сказала корреспондент агентства. По словам других сотрудников, цены на такси, по сравнению с предыдущим днем, «рухнули в два и более раза». В понедельник, 28 апреля, на фоне мощного снегопада, в Перми взлетели цены на такси. При этом пермяки обращали внимание на то, что заказать машину было проблематично — в некоторых случаях ожидание составляло 20 минут и более.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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