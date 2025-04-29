В Перми цены на такси, взлетевшие 28 апреля на фоне аномального снегопада, постепенно возвращаются к своим обычным значениям. Это выяснили корреспонденты URA.RU, проанализировав услуги популярных сервисов, предоставляющих услуги такси.
«Сегодня стоимость поездки от работы до дома (ул Куйбышева — ул Плеханова) стала такой же, какой была до 28 апреля», — сказала корреспондент агентства. По словам других сотрудников, цены на такси, по сравнению с предыдущим днем, «рухнули в два и более раза».
В понедельник, 28 апреля, на фоне мощного снегопада, в Перми взлетели цены на такси. При этом пермяки обращали внимание на то, что заказать машину было проблематично — в некоторых случаях ожидание составляло 20 минут и более.
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