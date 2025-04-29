Уголовные дела Камшиловых, экзамен мэра и «сила в правде»: главное в Кургане за 29 апреля

Временный глава Кургана Науменко сдал экзамен, но выборы снова откладываются
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы мэра Кургана переносят на май
Выборы мэра Кургана переносят на май Фото:

Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врип мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. URA.RU собрало главные и важные новости, которые произошли в Кургане за 29 апреля.

Экзамен врип мэра 

Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врио мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. На выборы допущены два кандидата — он и адвокат Алексей Кондратьев.

Возле курганской поликлиники загорелся заброшенный барак

Утром 29 апреля в поселке Механическом загорелось расселенное здание рядом с Поликлиникой №1. Из-за пожара на территории, где находятся взрослая и детская поликлиники, наблюдалось сильное задымление. С огнем борются 32 человека и 8 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС.

Школьник из Кургана спросил Медведева про «силу в правде»

Ученик гимназии №47 Лев Шипицын задал Дмитрию Медведеву вопрос о цитате из «Брата 2». Экс-президент назвал ее прекрасной и рассказал, как впервые смотрел фильм в самолете в 2000 году. По его словам, сила остается в правде, а не в деньгах.

Коммунистов из Кургана оштрафовали за акцию с Знаменем Победы

Лидера КПРФ Виктора Зырянова и активиста Сергея Еремина оштрафовали за участие в акции с копией Знамени Победы. Им вменили нарушение порядка проведения митинга — по статье 20.2 КоАП. Зырянов считает дело политическим заказом и намерен его обжаловать.

К майским праздникам в Кургане ожидается пасмурная и дождливая погода

С 1 по 4 мая в Кургане будет облачно, с небольшими дождями и температурой до +16°C. Особенно холодно будет 2 мая — всего +10°C. Сегодня в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Группа сестер Камшиловых проходит по 37 уголовным делам

В Курганской области полиция задержала новых фигурантов дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Группа, связанная с сестрами Камшиловыми, инсценировала ДТП с использованием автошколы и видеорегистраторов. Сейчас в производстве находятся 37 уголовных дел, ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.

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Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врип мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. URA.RU собрало главные и важные новости, которые произошли в Кургане за 29 апреля. Экзамен врип мэра  Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врио мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. На выборы допущены два кандидата — он и адвокат Алексей Кондратьев. Возле курганской поликлиники загорелся заброшенный барак Утром 29 апреля в поселке Механическом загорелось расселенное здание рядом с Поликлиникой №1. Из-за пожара на территории, где находятся взрослая и детская поликлиники, наблюдалось сильное задымление. С огнем борются 32 человека и 8 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС. Школьник из Кургана спросил Медведева про «силу в правде» Ученик гимназии №47 Лев Шипицын задал Дмитрию Медведеву вопрос о цитате из «Брата 2». Экс-президент назвал ее прекрасной и рассказал, как впервые смотрел фильм в самолете в 2000 году. По его словам, сила остается в правде, а не в деньгах. Коммунистов из Кургана оштрафовали за акцию с Знаменем Победы Лидера КПРФ Виктора Зырянова и активиста Сергея Еремина оштрафовали за участие в акции с копией Знамени Победы. Им вменили нарушение порядка проведения митинга — по статье 20.2 КоАП. Зырянов считает дело политическим заказом и намерен его обжаловать. К майским праздникам в Кургане ожидается пасмурная и дождливая погода С 1 по 4 мая в Кургане будет облачно, с небольшими дождями и температурой до +16°C. Особенно холодно будет 2 мая — всего +10°C. Сегодня в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Группа сестер Камшиловых проходит по 37 уголовным делам В Курганской области полиция задержала новых фигурантов дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Группа, связанная с сестрами Камшиловыми, инсценировала ДТП с использованием автошколы и видеорегистраторов. Сейчас в производстве находятся 37 уголовных дел, ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.
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