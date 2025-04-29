Уголовные дела Камшиловых, экзамен мэра и «сила в правде»: главное в Кургане за 29 апреля

Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врип мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. URA.RU собрало главные и важные новости, которые произошли в Кургане за 29 апреля.
Экзамен врип мэра
Выборы главы Кургана, запланированные на 30 апреля, переносятся на неделю — заседание гордумы решили провести 7 мая. Причина — технические задержки с документами, сообщили URA.RU источники. При этом врио мэра Антон Науменко успешно прошел все экзамены и считается фаворитом. На выборы допущены два кандидата — он и адвокат Алексей Кондратьев.
Возле курганской поликлиники загорелся заброшенный барак
Утром 29 апреля в поселке Механическом загорелось расселенное здание рядом с Поликлиникой №1. Из-за пожара на территории, где находятся взрослая и детская поликлиники, наблюдалось сильное задымление. С огнем борются 32 человека и 8 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС.
Школьник из Кургана спросил Медведева про «силу в правде»
Ученик гимназии №47 Лев Шипицын задал Дмитрию Медведеву вопрос о цитате из «Брата 2». Экс-президент назвал ее прекрасной и рассказал, как впервые смотрел фильм в самолете в 2000 году. По его словам, сила остается в правде, а не в деньгах.
Коммунистов из Кургана оштрафовали за акцию с Знаменем Победы
Лидера КПРФ Виктора Зырянова и активиста Сергея Еремина оштрафовали за участие в акции с копией Знамени Победы. Им вменили нарушение порядка проведения митинга — по статье 20.2 КоАП. Зырянов считает дело политическим заказом и намерен его обжаловать.
К майским праздникам в Кургане ожидается пасмурная и дождливая погода
С 1 по 4 мая в Кургане будет облачно, с небольшими дождями и температурой до +16°C. Особенно холодно будет 2 мая — всего +10°C. Сегодня в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Группа сестер Камшиловых проходит по 37 уголовным делам
В Курганской области полиция задержала новых фигурантов дела о мошенничестве со страховыми выплатами. Группа, связанная с сестрами Камшиловыми, инсценировала ДТП с использованием автошколы и видеорегистраторов. Сейчас в производстве находятся 37 уголовных дел, ущерб оценивается в сотни тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».