Трамп признал превосходство России над Украиной

Трамп: Россия — очень большая военная сила, а Украина — нет
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Трамп отметил свои попытки завершить конфликт РФ и Украины
Трамп отметил свои попытки завершить конфликт РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обладает значительно более мощным военным потенциалом, чем Украина. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.

«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — рассказал Трамп в беседе с журналистом Гленном Беком. Интервью опубликовано в соцсети X. Президент США заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине, который он охарактеризовал как «очень плохой».

Ранее Трамп уже заявлял, что его усилия по установлению мира на Украине недостаточно оценены. Он утверждал, что при его президентстве конфликт бы не начался.

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Россия обладает значительно более мощным военным потенциалом, чем Украина. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп. «Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — рассказал Трамп в беседе с журналистом Гленном Беком. Интервью опубликовано в соцсети X. Президент США заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине, который он охарактеризовал как «очень плохой». Ранее Трамп уже заявлял, что его усилия по установлению мира на Украине недостаточно оценены. Он утверждал, что при его президентстве конфликт бы не начался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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