Трамп обиделся на равнодушие украинцев в вопросе урегулирования им конфликта в стране

Трамп: я думаю, что оказываю большую услугу Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что украинцы не верят ему из-за его желания завершить конфликт в стране
Трамп считает, что украинцы не верят ему из-за его желания завершить конфликт в стране Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что его усилия по установлению мира недостаточно оценены украинцами. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic.

«Они [украинцы] этого не делают (не верят, — прим. URA.RU), потому что у них довольно хорошо развита гласность. Я думаю, что оказываю большую услугу Украине. Послушайте, если бы я был президентом, войны на Украине никогда бы не случилось. Этого бы никогда не произошло, и этого не произошло в течение четырех лет», — заявил Трамп в ходе беседы с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом.

Ранее в ходе этого же разговора Трамп рассказал, что украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он отметил, что многое станет понятно в течение следующей недели.

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что его усилия по установлению мира недостаточно оценены украинцами. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic. «Они [украинцы] этого не делают (не верят, — прим. URA.RU), потому что у них довольно хорошо развита гласность. Я думаю, что оказываю большую услугу Украине. Послушайте, если бы я был президентом, войны на Украине никогда бы не случилось. Этого бы никогда не произошло, и этого не произошло в течение четырех лет», — заявил Трамп в ходе  беседы с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Ранее в ходе этого же разговора Трамп рассказал, что украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он отметил, что многое станет понятно в течение следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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