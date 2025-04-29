Трамп обиделся на равнодушие украинцев в вопросе урегулирования им конфликта в стране

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что его усилия по установлению мира недостаточно оценены украинцами. Об этом он рассказал в интервью агентству Atlantic.
«Они [украинцы] этого не делают (не верят, — прим. URA.RU), потому что у них довольно хорошо развита гласность. Я думаю, что оказываю большую услугу Украине. Послушайте, если бы я был президентом, войны на Украине никогда бы не случилось. Этого бы никогда не произошло, и этого не произошло в течение четырех лет», — заявил Трамп в ходе беседы с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом.
Ранее в ходе этого же разговора Трамп рассказал, что украинский конфликт находится на завершающей стадии. Он отметил, что многое станет понятно в течение следующей недели.
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