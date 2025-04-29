С цыганами и салютом: как Пермь отметит 1 Мая

1 Мая власти развлекут пермяков концертом и салютом
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Праздничный салют лучше смотреть с набережной
Праздничный салют лучше смотреть с набережной Фото:

В День весны и труда, 1 мая, в центре Перми состоится концерт под открытом небом. На эспланаде выступят, в частности, ансамбли «Ба-Ба-Ту» и «Ромэн», а также балалаечник Андрей Киряков. Вечером всех ждет праздничный фейерверк, рассказали в мэрии.

«Музыкальная программа пройдет с 13:00 до 15:00. Выступят солисты и коллективы муниципального учреждения культуры „ПермьКонцерт“. Праздничный концерт будет включать номера ансамблей „Воскресение“, „Груша“, „Ба-Ба-Ту“, ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“, ансамбля песни и танца „Ромэн“, певицы Марии Савостиной, певца Евгения Старкова и балалаечника Андрея Кирякова», — говорится на сайте администрации Перми.

Фейерверк запустят в 23:00 с территории городского пляжа. Лучше всего наблюдать за ним с центральной набережной Камы.

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В День весны и труда, 1 мая, в центре Перми состоится концерт под открытом небом. На эспланаде выступят, в частности, ансамбли «Ба-Ба-Ту» и «Ромэн», а также балалаечник Андрей Киряков. Вечером всех ждет праздничный фейерверк, рассказали в мэрии. «Музыкальная программа пройдет с 13:00 до 15:00. Выступят солисты и коллективы муниципального учреждения культуры „ПермьКонцерт“. Праздничный концерт будет включать номера ансамблей „Воскресение“, „Груша“, „Ба-Ба-Ту“, ансамбля народной музыки и танца „Ярмарка“, ансамбля песни и танца „Ромэн“, певицы Марии Савостиной, певца Евгения Старкова и балалаечника Андрея Кирякова», — говорится на сайте администрации Перми. Фейерверк запустят в 23:00 с территории городского пляжа. Лучше всего наблюдать за ним с центральной набережной Камы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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