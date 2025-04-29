Сотни бойцов СВО примут участие в предварительном голосовании ЕР

В предварительном голосовании «Единой России» на данный момент участвуют 413 бойцов спецоперации ВС РФ. Ожидается, что их количество еще увеличится, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Всего на предварительное голосование зарегистрированы 21 тысяча человек.
«Среди кандидатов предварительного голосования „Единой России“ 413 участников спецоперации. Наибольшее число заявок от бойцов поступило в оргкомитеты Челябинской области (83), Краснодарского края (50) и Новосибирской области (40)», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба партии в своем telegram-канале.
На уровне законодательных собраний средний конкурс — шесть человек на место. Всего были зарегистрированы 2257 кандидатов. Ожидается, что самые жаркие баталии развернутся в Республике Коми (конкурс восемь человек на место), Воронежской (7,4) и Рязанской (6,4) областях.
На уровне городских дум — конкурс 5,6 человека на место. Набольшая конкуренция в Ростовской (9,3) Воронежской (8,5) и Оренбургской (8,4) областях.
Среди заявившихся также три Героя России. Выдвижение кандидатов на праймериз по муниципальному уровню продолжается.
Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU, верификация участников осуществляется через систему «Госуслуги». Победителей определят после 25 мая. URA.RU писало ранее, что Якушев предложил ветерану СВО возглавить список ЕР на выборах в Ростове.
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