На майские праздники парковки в центре Перми будут бесплатными

В Перми в первых числах мая все городские муниципальные парковки собираются сделать бесплатными в честь праздников. Об этом сообщила Пермская дирекция дорожного движения.
«Пермские муниципальные парковки будут бесплатно работать с 1 по 4 мая в честь праздника Весны и Труда. С 8 по 11 мая — в честь Дня Победы. С 5 по 7 мая, а также начиная с 12 мая — парковки будут работать в прежнем режиме, на платной основе», — указано на сайте ведомства.
В марте городские власти искали подрядчика для строительства двух новых плоскостных парковок. Работу оценили в почти 20 млн рублей. URA.RU также сообщало, что владельцев частных автостоянок обяжут украсить территории в едином стиле. Специалисты администрации разработали пакет требований к элементам благоустройства для стоянок транспорта.
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