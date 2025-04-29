29 апреля 2025

На майские праздники парковки в центре Перми будут бесплатными

© Служба новостей «URA.RU»
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Послабления касаются только муниципальных автостоянок
Послабления касаются только муниципальных автостоянок Фото:

В Перми в первых числах мая все городские муниципальные парковки собираются сделать бесплатными в честь праздников. Об этом сообщила Пермская дирекция дорожного движения.

«Пермские муниципальные парковки будут бесплатно работать с 1 по 4 мая в честь праздника Весны и Труда. С 8 по 11 мая — в честь Дня Победы. С 5 по 7 мая, а также начиная с 12 мая — парковки будут работать в прежнем режиме, на платной основе», — указано на сайте ведомства.

В марте городские власти искали подрядчика для строительства двух новых плоскостных парковок. Работу оценили в почти 20 млн рублей. URA.RU также сообщало, что владельцев частных автостоянок обяжут украсить территории в едином стиле. Специалисты администрации разработали пакет требований к элементам благоустройства для стоянок транспорта.

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В Перми в первых числах мая все городские муниципальные парковки собираются сделать бесплатными в честь праздников. Об этом сообщила Пермская дирекция дорожного движения. «Пермские муниципальные парковки будут бесплатно работать с 1 по 4 мая в честь праздника Весны и Труда. С 8 по 11 мая — в честь Дня Победы. С 5 по 7 мая, а также начиная с 12 мая — парковки будут работать в прежнем режиме, на платной основе», — указано на сайте ведомства. В марте городские власти искали подрядчика для строительства двух новых плоскостных парковок. Работу оценили в почти 20 млн рублей. URA.RU также сообщало, что владельцев частных автостоянок обяжут украсить территории в едином стиле. Специалисты администрации разработали пакет требований к элементам благоустройства для стоянок транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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