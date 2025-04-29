Власти Тюмени подвели финансовые итоги 2024 года

Власти Тюмени отчитались о профицитном исполнении городского бюджета за 2024 год: доходы превысили расходы на 383 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте администрации города для ознакомления общественности и организации публичных слушаний.
«Общий объем доходов бюджета Тюмени составил 49 миллиардов рублей, что на 2,7% больше запланированного уровня. Достижение более высоких доходов стало возможным благодаря увеличению объема субсидий и межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Тюменской области», — говорится в опубликованных материалах.
Отмечается, что расходы города за отчетный период составили 48,7 миллиарда рублей. Экономия бюджета в основном связана с сокращением расходов на содержание администрации, а также оптимизацией затрат на строительство, ремонт и благоустройство.
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