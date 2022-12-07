07 декабря 2022

Бывшему замгубернатора Курганской области изменили приговор по коррупционному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пугин Сергей в суде. Курган, пугин сергей
Экс-замгубернатора Сергею Пугину отменили уголовные дела по нескольким эпизодам Фото:

В Кургане прошло апелляционное слушание дела экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, на котором ему изменили приговор по коррупционному делу, связанному с госконтрактами и взятками. Об этом URA.RU сообщила адвокат осужденного Олеся Бортникова.

«На апелляционном заседании Сергею Пугину отменили уголовные дела по трем эпизодам получения взяток», — рассказала адвокат. Бывшему замгубернатора оставили в силе приговор в части наказания в виде семи лет лишения свободы и штрафа.

Дело пришлось пересматривать после того, как адвокаты осужденных добились отмены приговора, вынесенному в апреле 2022 года. Постановление Седьмого кассационного суда в Челябинске вернуло дело на пересмотр «из-за обнаруженных серьезных процессуальных нарушений». Бывших чиновников судили по обвинению в превышении служебных полномочий при оплате соцобъектов, построенных по госконтрактам фирмой «МультиПласт». Суд решил, что Пугин, Осокин и Рознин принимали участие в коррупционной схеме, в результате которой были приняты и оплачены недостроенные социальные объекты в Шадринском районе. Также Пугина обвинили в получении взяток от подрядчика.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске вынесли приговор бывшему коммерческому директору фирмы «Мультипласт», который выступал фигурантом в уголовное деле экс-замгубернатора Пугина. Его признали виновным в нескольких эпизодах коммерческого мошенничества, а также банкротстве своего предприятия, и приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

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В Кургане прошло апелляционное слушание дела экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, на котором ему изменили приговор по коррупционному делу, связанному с госконтрактами и взятками. Об этом URA.RU сообщила адвокат осужденного Олеся Бортникова. «На апелляционном заседании Сергею Пугину отменили уголовные дела по трем эпизодам получения взяток», — рассказала адвокат. Бывшему замгубернатора оставили в силе приговор в части наказания в виде семи лет лишения свободы и штрафа. Дело пришлось пересматривать после того, как адвокаты осужденных добились отмены приговора, вынесенному в апреле 2022 года. Постановление Седьмого кассационного суда в Челябинске вернуло дело на пересмотр «из-за обнаруженных серьезных процессуальных нарушений». Бывших чиновников судили по обвинению в превышении служебных полномочий при оплате соцобъектов, построенных по госконтрактам фирмой «МультиПласт». Суд решил, что Пугин, Осокин и Рознин принимали участие в коррупционной схеме, в результате которой были приняты и оплачены недостроенные социальные объекты в Шадринском районе. Также Пугина обвинили в получении взяток от подрядчика. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске вынесли приговор бывшему коммерческому директору фирмы «Мультипласт», который выступал фигурантом в уголовное деле экс-замгубернатора Пугина. Его признали виновным в нескольких эпизодах коммерческого мошенничества, а также банкротстве своего предприятия, и приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
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