В столовой уралмашевской школы, где отравились дети, нашли тараканов

На пищеблоке школы №178 (Уралмаш) в Екатеринбурге, где отравились дети, уборка была некачественной и несвоевременной, как и вывоз мусора. А в горячем цеху ООО «Глобусресурс» нашли мертвых тараканов, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП.
«При проверке выявлены следующие нарушения: несоблюдение сроков годности при хранении пищевой продукции (найдено 16 пакетов молока с истекшим сроком хранения), некачественная и несвоевременная влажная уборка производственных цехов, в горячем цеху найдены мертвые особи тараканов, несвоевременный вывоз пищевых отходов и другое», — говорится в сообщении.
После вспышки норовируса суд закрыл предприятие на 85 суток — до середины июля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, но диагноз подтвердился у восьми человек. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Дети учатся дистанционно до 12 мая.
На кухне нашли просроченные фарш и молоко. Некоторые сотрудники работали без масок, перчаток и медкнижек. Кроме того, предприятие поставляло небезопасное мясо в 13 школ уральской столицы. Деятельность компании приостановили до середины июля. До суда гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявляла URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой.
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