Зеленский отказался общаться с прессой после встречи с Трампом

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Зеленский не хотел рисковать после встречи с Трампом
Зеленский не хотел рисковать после встречи с Трампом Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил запланированное интервью с телеканалом ABC после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Об этом сообщает портал Axios.

«Зеленский должен был дать интервью программе „Эта неделя“ на ABC в воскресенье утром, но Зеленский решил отменить его после технических заминок с переводом», — говорится в материале. Там добавили, что украинский лидер не хотел рисковать и решил не общаться с прессой после обсуждений с главой Белого дома, прошедших успешно.

Встреча Трампа и Зеленского в мире на похоронах Папы Римского была короткой. Несмотря на намерение продолжить общение, Трамп быстро покинул Рим после этого, передает «Царьград».

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Украинский лидер Владимир Зеленский отменил запланированное интервью с телеканалом ABC после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Об этом сообщает портал Axios. «Зеленский должен был дать интервью программе „Эта неделя“ на ABC в воскресенье утром, но Зеленский решил отменить его после технических заминок с переводом», — говорится в материале. Там добавили, что украинский лидер не хотел рисковать и решил не общаться с прессой после обсуждений с главой Белого дома, прошедших успешно. Встреча Трампа и Зеленского в мире на похоронах Папы Римского была короткой. Несмотря на намерение продолжить общение, Трамп быстро покинул Рим после этого, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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