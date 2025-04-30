Зеленский отказался общаться с прессой после встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил запланированное интервью с телеканалом ABC после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме. Об этом сообщает портал Axios.
«Зеленский должен был дать интервью программе „Эта неделя“ на ABC в воскресенье утром, но Зеленский решил отменить его после технических заминок с переводом», — говорится в материале. Там добавили, что украинский лидер не хотел рисковать и решил не общаться с прессой после обсуждений с главой Белого дома, прошедших успешно.
Встреча Трампа и Зеленского в мире на похоронах Папы Римского была короткой. Несмотря на намерение продолжить общение, Трамп быстро покинул Рим после этого, передает «Царьград».
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