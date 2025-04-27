Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

Третий стул на встрече бывшего президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед церемонией похорон Папы Римского предназначался для переводчика, однако в ходе переговоров формат встречи изменился на тет-а-тет. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники из Франции.
«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — говорится в материале. Кроме того, по информации источников Telegraph, французский президент Эммануэль Макрон способствовал организации разговора между Трампом и Зеленским, побудив украинского лидера поговорить с главой Белого дома напрямую. Как уточняет газета, целью переговоров было подтвердить поддержку прекращению огня и усилить давление на Россию со стороны США: «Подтвердить свою поддержку прекращению огня, а президента Трампа — усилить давление на Россию», — говорится в материале.
Видеозапись, опубликованная Белым домом, подтверждает, что изначально в зале стояли три стула — для Трампа, Зеленского и переводчика. При этом на встрече также присутствовал Макрон, однако впоследствии в помещении остались только два стула — для американского экс-президента и главы украинского государства, после чего беседа продолжилась без посредников.
Трамп провел краткую беседу с Зеленским, которая состоялась в формате неформальной встречи на стульях. По имеющейся информации, инициатива встречи исходила от украинской стороны: Зеленский предпринял попытку организовать разговор, воспользовавшись присутствием Трампа на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане, которую американский лидер не мог проигнорировать.
Общение между Трампом и Зеленским продолжалось около 15 минут. Пресс-служба офиса украинского экс-президента сообщила, что в ходе диалога обсуждались вопросы полного прекращения огня и установления прочного мира, исключающего возможность повторения военного конфликта, передает «Царьград».
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