Эрдоган признался, что боится провокаций, способных сорвать переговоры по Украине

Есть риск возникновения провокаций, которые могут сорвать мирные переговоры по Украине. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Время от времени, даже когда ситуация обострялась, мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. Такие моменты открыты для провокаций и вмешательств», — передает слова Эрдогана газета Haber Turk. Он подчеркнул необходимость искреннего стремления как России, так и Украины к завершению конфликта и призвал укреплять взаимное доверие для успешного мирного процесса.
В феврале Эрдоган предлагал провести мирные переговоры по Украине в Анкаре во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Президент Турции подчеркивал важность инклюзивного переговорного процесса, который учитывает интересы обеих сторон конфликта.
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