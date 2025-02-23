Эрдоган решил простимулировать переговоры по Украине

Эрдоган заявил Макрону о готовности Турции принять переговоры по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Турции Эродоган заявил о готовности оказать содействие в прекращении конфликта между Россией и Украиной
Президент Турции Эродоган заявил о готовности оказать содействие в прекращении конфликта между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Анкаре. Это заявление он сделал во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. И важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — сказал турецкий президент, его слова передает канцелярия Эрдогана.

Президент Турции отметил, что страна продолжает принимать усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Также во время разговора лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией.

Как ранее писало URA.RU, Эрдоган заявил о необходимости разрешить конфликт между Россией и Украиной немедленно. 19 февраля президент Турции встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Стороны говорили об урегулировании противостояния и обсуждали гарантии безопасности Украине, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Анкаре. Это заявление он сделал во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. И важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — сказал турецкий президент, его слова передает канцелярия Эрдогана. Президент Турции отметил, что страна продолжает принимать усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Также во время разговора лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией. Как ранее писало URA.RU, Эрдоган заявил о необходимости разрешить конфликт между Россией и Украиной немедленно. 19 февраля президент Турции встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Стороны говорили об урегулировании противостояния и обсуждали гарантии безопасности Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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