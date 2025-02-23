Эрдоган решил простимулировать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры по Украине в Анкаре. Это заявление он сделал во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
«Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя. И важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — сказал турецкий президент, его слова передает канцелярия Эрдогана.
Президент Турции отметил, что страна продолжает принимать усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Также во время разговора лидеры государств обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией.
Как ранее писало URA.RU, Эрдоган заявил о необходимости разрешить конфликт между Россией и Украиной немедленно. 19 февраля президент Турции встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Стороны говорили об урегулировании противостояния и обсуждали гарантии безопасности Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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