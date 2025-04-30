Звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не согласен с претензиями по уголовному делу

Пермский депутат Армен Бежанян не согласен с обвинениями по уголовному делу
© Служба новостей «URA.RU»
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Он не согласен с выдвинутыми обвинениями
Он не согласен с выдвинутыми обвинениями Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело пермского депутата и звезды «Реальных пацанов» Бежаняна

Армен Бежанян подтвердил получение уведомления о возбуждении против него уголовного дела. Он не согласен с претензиями следователей. 

«Будем разбираться. Непонятно откуда появились эти суммы», — рассказал Армен Бежанян изданию «Коммерсант-Прикамье». 

30 апреля URA.RU сообщало о том, что актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в причинении ущерба окружающей среде. Портал «В курсе.ру» писал, что сумма ущерба составляет 140 млн рублей.

URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий самого Бежаняна агентству пока не удалось, он недоступен для связи.

Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование. Он обвинялся в незаконном оформлении земельных участков. Целью была экономия на арендной плате. После многих судов уголовное преследование в отношении депутата признали незаконным.

URA.RU также опубликовало большой материал, в котором рассказало, чем известен пермский депутат Бежанян. Помимо работы в кино, в свободное от бизнеса время, он активно продвигал КВН. 

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Армен Бежанян подтвердил получение уведомления о возбуждении против него уголовного дела. Он не согласен с претензиями следователей.  «Будем разбираться. Непонятно откуда появились эти суммы», — рассказал Армен Бежанян изданию «Коммерсант-Прикамье».  30 апреля URA.RU сообщало о том, что актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в причинении ущерба окружающей среде. Портал «В курсе.ру» писал, что сумма ущерба составляет 140 млн рублей. URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий самого Бежаняна агентству пока не удалось, он недоступен для связи. Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование. Он обвинялся в незаконном оформлении земельных участков. Целью была экономия на арендной плате. После многих судов уголовное преследование в отношении депутата признали незаконным. URA.RU также опубликовало большой материал, в котором рассказало, чем известен пермский депутат Бежанян. Помимо работы в кино, в свободное от бизнеса время, он активно продвигал КВН. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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