Звезда пермского сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не согласен с претензиями по уголовному делу

Армен Бежанян подтвердил получение уведомления о возбуждении против него уголовного дела. Он не согласен с претензиями следователей.
«Будем разбираться. Непонятно откуда появились эти суммы», — рассказал Армен Бежанян изданию «Коммерсант-Прикамье».
30 апреля URA.RU сообщало о том, что актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает его в причинении ущерба окружающей среде. Портал «В курсе.ру» писал, что сумма ущерба составляет 140 млн рублей.
URA.RU направило запрос в СУ СК по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Получить комментарий самого Бежаняна агентству пока не удалось, он недоступен для связи.
Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование. Он обвинялся в незаконном оформлении земельных участков. Целью была экономия на арендной плате. После многих судов уголовное преследование в отношении депутата признали незаконным.
URA.RU также опубликовало большой материал, в котором рассказало, чем известен пермский депутат Бежанян. Помимо работы в кино, в свободное от бизнеса время, он активно продвигал КВН.
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