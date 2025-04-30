Что известно о Вячеславе Вахрине, освобожденном от должности замгубернатора Тюменской области

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин ушел с должности спустя 10 месяцев с ареста по обвинению в коррупции. Трудовой контракт был разорван по его инициативе. В марте 2025 года стало известно о том, что следователи разрешили Вахрину отправиться на СВО. Что еще известно о бывшем чиновнике тюменского правительства — в материале URA.RU.
Начало карьеры
Вахрин переехал в Тюменскую область из Перми — там он родился, закончил юридический факультет, с 2001 по 2026 был депутатом пермского заксобрания. В 2010 году он был назначен начальником тюменской Госжилинспекции — главным государственным жилищным инспектором Тюменской области. Должность замгубернатора области получил в 2012 году, при губернаторе Владимире Якушеве.
За что отвечал замгубернатора Вахрин в тюменском правительстве
Вячеслав Вахрин отвечал за хозяйственную сферу. Курировал работу департаментов ЖКХ, тарифной и ценовой политики, информатизации, а также работу Госжилинспекции. После ареста полномочия Вахрина были распределены между другими заместителями Александра Моора.
Так, куратор строительной сферы Сергей Шустов начал отвечать за ЖКХ и Госжилинспекции, он также возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области. Ответственный за бизнес и культуру Андрей Пантелеев дополнительно стал куратором тарифного департамента и Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯАНО. Кроме того Пантелеев возглавил межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе. Тогда же политический замгубернатора Павел Белявский получил контроль над областным департаментом информатизации.
Уголовное дело
Вячеслав Вахрин был арестован Басманным районным судом Москвы 8 июня 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день он был отправлен в СИЗО. Вместе с ним по уголовному делу о взятке был арестован тюменский бизнесмен Алексей Гоцык, директор строительной компании ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент». Впоследствии суд продлил арест обоим фигурантам.
Находясь под следствием Вячеслав Вахрин сохранял за собой должность в правительстве. При этом зарплату он не получал, поскольку не мог исполнять свои обязанности.
В марте 2025 года стало известно о приостановке расследования в отношении Вахрина и Гоцыка, они были освобождены из-под стражи — следователи дали им разрешение отправиться на специальную военную операцию. Ранее URA.RU сообщало о том, что Вячеслав Вахрин по собственной инициативе расторг контракт с тюменским правительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!