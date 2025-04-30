Замгубернатора Тюменской области Вахрин освобожден от должности

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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин освобожден от занимаемой должности. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности. Трудовой договор прекращен по инициативе работника», — говорится в сообщении.

Вахрин был арестован 8 июня 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В ноябре того же года суд арестовал имущество бывшего замгубернатора. Позже арест Вахрина продляли несколько раз, а в апреле 2025 года стало известно о том, что он подписал контракт с Минобороны РФ и был освобожден из-под стражи.

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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин освобожден от занимаемой должности. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности. Трудовой договор прекращен по инициативе работника», — говорится в сообщении. Вахрин был арестован 8 июня 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В ноябре того же года суд арестовал имущество бывшего замгубернатора. Позже арест Вахрина продляли несколько раз, а в апреле 2025 года стало известно о том, что он подписал контракт с Минобороны РФ и был освобожден из-под стражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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