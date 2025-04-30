Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин освобожден от занимаемой должности. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности. Трудовой договор прекращен по инициативе работника», — говорится в сообщении.
Вахрин был арестован 8 июня 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В ноябре того же года суд арестовал имущество бывшего замгубернатора. Позже арест Вахрина продляли несколько раз, а в апреле 2025 года стало известно о том, что он подписал контракт с Минобороны РФ и был освобожден из-под стражи.
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