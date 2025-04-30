Власти ХМАО уволили главу госкомпании, ставшего фигурантом коррупционного скандала

С гендиректором «Северавтодора» ХМАО Климовым не продлили контракт
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО сменили главу «Северавтодора»
Власти ХМАО сменили главу «Северавтодора» Фото:

Власти ХМАО уволили руководителя госкомпании «Северавтодор» Дмитрия Климова, ставшего фигурантом коррупционного скандала. Информацию журналисты URA.RU обнаружили в выписке из Единого госреестра юридических лиц, опубликованной в открытых источниках.

«Климов Дмитрий Андреевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности», — указано в документе. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 28 апреля 2025 года.

Его нынешний контракт с югорским «Северавтодором» истекал 2 мая, но правительство Югры не стало его пролонгировать. С 28 апреля и.о. директора госкомпании значится Роман Тудачков, который ранее был замом Климова. Информацию подтвердили источники в Стройкомплексе Югры.

После ареста экс-директора депдорхоза Александра Лебедева, которому вменяют злоупотребление служебным положением во время его работы с ФКУ Упрдор «Южный Урал» из-за приемки трассы М-5 с нарушениями и отклонениями от проекта, силовики активно заинтересовались и другими руководителями челябинского Росавтодора — Климовым и Сергеем Бойко. Климов работал там с ноября 2019 по апрель 2020 года.

Журналист агентства попытался связаться с экс-главой «Северавтодора». Его телефон выключен.

Ранее URA.RU писало об аресте замгубернатора Томской области Александра Лебедева, до этого возглавлявшего депдорхоз ХМАО, «Северавтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Урал». По версии следствия, уголовное дело было возбуждено из-за проблем с госконтрактами, вскрывшимися при приемке трассы М-5 в Челябинской области.

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Власти ХМАО уволили руководителя госкомпании «Северавтодор» Дмитрия Климова, ставшего фигурантом коррупционного скандала. Информацию журналисты URA.RU обнаружили в выписке из Единого госреестра юридических лиц, опубликованной в открытых источниках. «Климов Дмитрий Андреевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности», — указано в документе. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 28 апреля 2025 года. Его нынешний контракт с югорским «Северавтодором» истекал 2 мая, но правительство Югры не стало его пролонгировать. С 28 апреля и.о. директора госкомпании значится Роман Тудачков, который ранее был замом Климова. Информацию подтвердили источники в Стройкомплексе Югры. После ареста экс-директора депдорхоза Александра Лебедева, которому вменяют злоупотребление служебным положением во время его работы с ФКУ Упрдор «Южный Урал» из-за приемки трассы М-5 с нарушениями и отклонениями от проекта, силовики активно заинтересовались и другими руководителями челябинского Росавтодора — Климовым и Сергеем Бойко. Климов работал там с ноября 2019 по апрель 2020 года. Журналист агентства попытался связаться с экс-главой «Северавтодора». Его телефон выключен. Ранее URA.RU писало об аресте замгубернатора Томской области Александра Лебедева, до этого возглавлявшего депдорхоз ХМАО, «Северавтодор» и ФКУ Упрдор «Южный Урал». По версии следствия, уголовное дело было возбуждено из-за проблем с госконтрактами, вскрывшимися при приемке трассы М-5 в Челябинской области.
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