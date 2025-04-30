Экс-директор депдорхоза ХМАО Лебедев арестован в Екатеринбурге

Экс-директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев арестован в Екатеринбурге. Ему вменяют превышение должностных полномочий, претензии силовиков связаны не с его карьерой в югорском правительстве, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Областной суд оставил под стражей бывшего начальника ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал““ А. Лебедева версия для печати 6 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Александра Лебедева. Лебедев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Мера пресечения избрана по 20 мая 2025 года включительно», — прокомментировали в пресс-службе.
По данным источников агентства, арест Лебедева связан с его деятельностью в Челябинской области в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“, где в начале апреля ФСБ проводила обыски. Уголовное дело о злоупотреблении служебным положением связывают с 2018-2020 годами, когда организацией руководил сам Лебедев и Сергей Бойко. Есть вопросы и к другому главе ФКУ (работал с ноября 2019 по апрель 2020 года) Дмитрию Климову. Следователи считают, что работы по реконструкции автодороги М-5 „Урал“ в Челябинской области были приняты с нарушениями и отклонениями от проекта. Стоимость госконтракта — 3,2 млрд рублей.
Лебедев пробудет под арестом до 20 мая. Защита пыталась обжаловать меру пресечения, но облсуд оставил постановление первой инстанции без изменений.
Экс-чиновник после отставки из депдорхоза ХМАО получил пост замгубернатора Томской области. Однако проработал там всего несколько месяцев, после чего глава региона Владимир Мазур уволил его со скандалом.
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