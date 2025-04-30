Победил в войне с мэром и мечтает о Госдуме: главные детали политической карьеры Армена Бежаняна

Известный по роли в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян, ставший фигурантом уголовного дела, давно занимается бизнесом и политикой. Впервые он был избран депутатом Осинской думы в 2019 году. Его основная деятельность — совсем не сериалы, а бизнес. Бежанян является владельцем ООО «Гослесхоз» (лесозаготовки), ООО «Темп» (отходы и вторсырье) и ООО «Вторчермет» (металлолом).
Став депутатом, Бежанян в беседе с тогда главой территории Алексеем Григорьевым, пытался договориться о том, чтобы стать директором местного дома культуры. Григорьев не сказал ему ни да, ни нет, но это стало началом большого конфликта Бежаняна с властью. Якобы под свое директорство в ДК он заручился поддержкой ТНТ о том, чтобы снимать в Осе сериалы. Например, сериал «Куба» с Мариной Федункив: «Куба» — это известное кафе, которое давно работает на подъезде к Осе и принадлежит брату Армена Бежаняна.
Конфликт проходил латентно до момента новых выборов в 2024 году. Бежанян, кстати, является членом «Единой России». Он принял участие в праймериз весной 2024 года, но проиграл предварительное голосование руководителю местной общественной приемной партии Ольге Мелик-Егановой. Бежанян тогда решил пойти в порядке самовыдвижения. Удачно собрал подписи и создал антимэрскую коалицию. Поначалу в нее входило немного человек: генеральный директор ЧОП «Север» Александр Устинович, действующий депутат думы Осы, директор ООО «Прикамье» Светлана Гусева, а также директор ООО «Здоровый образ жизни» Ольга Мочалова.
Параллельно в telegram-канале вдруг всплыла фейковая грязная история, связанная с экс-мэром Осы Григорьевым. В политэлитах считали, что это часть борьбы между ним и Бежаняном. Плюсом к тому Бежаняну незаконно отказали в регистрации на выборах, и в историю пришлось вмешиваться крайизбиркому, который зарегистрировал его в обход местного ТИК.
В августе появилась история с претензиями минприроды к бизнесу Бежаняна. Якобы его «Гослесхоз» причинил ущерб окружающему миру, в рамках лицензии добывая песчано-гравийную смесь в русле Тулвинского залива р. Кама. Работы проходили с нарушениями, и лицензия была приостановлена.
Все, кроме Устиновича, в сентябре выиграли выборы. Но после победы в пуле Бежаняна вдруг оказалось большинство. Некоторые депутаты, присягавшие мэру, переметнулись на другую сторону. Для начала они пошли против установки ЕР и избрали спикером думы не рекомендованного местным отделением и поддерживаемого краевыми властями Алексея Курбанова, а бухгалтера Константина Нефедова. Это вызвало недовольство внутрипола. Сам Бежанян, кстати, стал вице-спикером.
Конфликт с мэром Григорьевым к тому времени накалился до предела. Пул Бежаняна прямо говорил, что не пропустит Григорьева на второй срок. В итоге в начале 2025 года команда Бежаняна одержала победу: внутрипол попросил Григорьева не участвовать в конкурсе. А новым мэром стал краевой чиновник Игорь Морозов — равноудаленный от всех групп влияния в территории. Но Бежанян по-прежнему демонстрировал самостоятельность в своих действиях. Например, он пожаловался в прокуратуру на решение думы о передаче в концессию местных тепловых сетей. А по одной из версий, это был краевой проект.
В 2021 году Бежанян участвовал в праймериз ЕР в Госдуму. Он был включен в список партии на пятом месте, но ЕР тогда смогла взять только один мандат. Кстати, Бежанян до сих пор мечтает о том, чтобы стать депутатом ГД.
Ранее URA.RU сообщало, что актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал фигурантом уголовного дела. По версии источников URA.RU, основанием стали претензии минприроды по поводу причинения вреда окружающей среде.
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