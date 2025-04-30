«Росатом»: РФ готова обсудить с США присутствие американцев на Запорожской АЭС

Россия готова обсудить с США вопрос о возможном присутствии американских представителей на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — заявил Лихачев, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает агентство «Интерфакс».
Соединенные Штаты уже не раз выражали желание получить контроль над Запорожской атомной электростанцией. Вашингтон выступал с инициативой создания нейтральной зоны вокруг объекта и вели соответствующие переговоры с представителями Украины и России. В МИД РФ подчеркнули, что управление станцией уже находится в ведении России и обсуждению не подлежит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не получала от Соединенных Штатов каких-либо инициатив по поводу совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией с участием США и Украины. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, управление объектом продолжит осуществляться российской государственной корпорацией «Росатом», а постоянное наблюдение за ситуацией на станции обеспечивают сотрудники МАГАТЭ.
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