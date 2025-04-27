Лавров: Запорожская АЭС останется российской

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) останется под контролем России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва не получала от США предложение о передаче прав на управление атомной станцией.
«Нет, мы не получали такого предложения (от США о передаче управления ЗАЭС — прим. ТАСС), а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации „Росатом“ под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», — пояснил Лавров в интервью CBS. Министр также отметил, что требования безопасности на станции полностью выполняются, за исключением постоянных попыток Украины атаковать объект, которые могут привести к ядерной катастрофе.
По словам главы МИД РФ, никаких конкретных предложений по этому вопросу Россия не получала, и обсуждение возможной передачи станции не ведется. Лавров подчеркнул, что журналисты могут строить догадки, однако российская сторона не собирается обсуждать то, что не фигурирует в официальных переговорах. Официальные представители «Росатома» и МАГАТЭ ситуацию пока не комментировали.
Ранее США неоднократно заявляли о намерениях получить контроль над Запорожской АЭС, предлагали установить нейтральный статус вокруг станции и обсуждали этот вопрос с Украиной и Россией. Однако украинское законодательство запрещает передачу АЭС другим странам, а в МИД РФ подчеркивают, что управление станцией уже находится в ведении России и не подлежит обсуждению. Перспективы передачи контроля над ЗАЭС остаются маловероятными до завершения конфликта на Украине.
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