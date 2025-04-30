Правительство украинского лидера Владимира Зеленского может быть связано с покушениями на убийство президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.
«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей», — заявил Карлсон в эфире своего youtube-канала. Он также сообщил, что власти Украины могли рассматривать возможность устранения и Трампа.
Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис также заявлял, что Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на Дональда Трампа. Он отметил, что если выяснится, что украинский лидер знал о покушении, то необходимо будет принять меры. Поговаривают также о возможной связи покушения на президента США с украинскими террористами, передает Pravda.Ru.
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