30 апреля 2025

В США выяснили, кто мог организовать покушение на Трампа

Карлсон: правительство Зеленского может стоять за покушением на Трампа
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Зеленский и его правительство могут быть замешаны в покушении на Трампа, считает Карлсон
Зеленский и его правительство могут быть замешаны в покушении на Трампа, считает Карлсон Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Правительство украинского лидера Владимира Зеленского может быть связано с покушениями на убийство президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей», — заявил Карлсон в эфире своего youtube-канала. Он также сообщил, что власти Украины могли рассматривать возможность устранения и Трампа.

Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис также заявлял, что Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на Дональда Трампа. Он отметил, что если выяснится, что украинский лидер знал о покушении, то необходимо будет принять меры. Поговаривают также о возможной связи покушения на президента США с украинскими террористами, передает Pravda.Ru.

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Правительство украинского лидера Владимира Зеленского может быть связано с покушениями на убийство президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон. «Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей», — заявил Карлсон в эфире своего youtube-канала. Он также сообщил, что власти Украины могли рассматривать возможность устранения и Трампа. Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис также заявлял, что Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на Дональда Трампа. Он отметил, что если выяснится, что украинский лидер знал о покушении, то необходимо будет принять меры. Поговаривают также о возможной связи покушения на президента США с украинскими террористами, передает Pravda.Ru.
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