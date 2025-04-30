30 апреля 2025

Главу ОПГ отправили в СИЗО по делу о вымогательстве денег бойцов СВО в Шереметьево

Глава ОПГ Кабочкин помещен в СИЗО из-за отъема денег бойцов СВО в Шереметьево
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабочкин отправлен в СИЗО на два месяца
Кабочкин отправлен в СИЗО на два месяца Фото:

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, обвиняемого в серии преступлений против участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Мера пресечения в виде СИЗО избрана на два месяца.

«Кабочкин фигурирует в деле о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие вменяет ему организацию преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также участие в двух эпизодах крупной кражи (п. „а“ ч. 4 ст. 158 УК РФ), десяти случаях мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ранее по этому же делу под арест отправили шестерых сообщников Кабочкина. По данным следствия, группа действовала в Шереметьево, нацеливаясь на военнослужащих, прибывавших в аэропорт. Жертв обманом или угрозами лишали денег, документов и личных вещей. Расследование продолжается.

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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу предполагаемого организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, обвиняемого в серии преступлений против участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Мера пресечения в виде СИЗО избрана на два месяца. «Кабочкин фигурирует в деле о вымогательстве, краже и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие вменяет ему организацию преступной группы (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а также участие в двух эпизодах крупной кражи (п. „а“ ч. 4 ст. 158 УК РФ), десяти случаях мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Ранее по этому же делу под арест отправили шестерых сообщников Кабочкина. По данным следствия, группа действовала в Шереметьево, нацеливаясь на военнослужащих, прибывавших в аэропорт. Жертв обманом или угрозами лишали денег, документов и личных вещей. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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