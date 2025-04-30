30 апреля 2025

Курганцы пожаловались прокурору Московских на аварийное жилье и плохие дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор провел личный прием граждан
Прокурор провел личный прием граждан Фото:

Жители Курганской области рассказали на личном приеме прокурору региона Владиславу Московских о разбитых дорогах, проблемах переселения из аварийного жилья, а также пожаловались на действия судебных приставов. Прием проходил в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

«Областной прокурор провел прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского округов. Люди жаловались на неудовлетворительное состояние дорог, длительные сроки переселения граждан из аварийных домов, а также на действия судебных приставов», — сообщается в telegram-канале областной прокуратуры.

Прокурор Московских взял обращения курганцев на личный контроль. После их рассмотрения, будут приняты меры, отметили в прокуратуре. 

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Жители Курганской области рассказали на личном приеме прокурору региона Владиславу Московских о разбитых дорогах, проблемах переселения из аварийного жилья, а также пожаловались на действия судебных приставов. Прием проходил в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили представители надзорного ведомства. «Областной прокурор провел прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского округов. Люди жаловались на неудовлетворительное состояние дорог, длительные сроки переселения граждан из аварийных домов, а также на действия судебных приставов», — сообщается в telegram-канале областной прокуратуры. Прокурор Московских взял обращения курганцев на личный контроль. После их рассмотрения, будут приняты меры, отметили в прокуратуре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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