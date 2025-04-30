Жители Курганской области рассказали на личном приеме прокурору региона Владиславу Московских о разбитых дорогах, проблемах переселения из аварийного жилья, а также пожаловались на действия судебных приставов. Прием проходил в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.
«Областной прокурор провел прием жителей Петуховского, Макушинского, Варгашинского, Шумихинского и Щучанского округов. Люди жаловались на неудовлетворительное состояние дорог, длительные сроки переселения граждан из аварийных домов, а также на действия судебных приставов», — сообщается в telegram-канале областной прокуратуры.
Прокурор Московских взял обращения курганцев на личный контроль. После их рассмотрения, будут приняты меры, отметили в прокуратуре.
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